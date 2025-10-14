Dragon Ball FighterZ: SS4 Goku (Daima) kommt im Frühjahr 2026

Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass Goku in seiner Super-Saiyajin-4-Form aus Dragon Ball Daima im kommenden Jahr, im Frühjahr 2026, als neuer spielbarer Charakter zu Dragon Ball FighterZ hinzugefügt wird. Diese Version des ikonischen Helden war bislang nicht Teil des Rosters, umso größer ist die Freude unter den Fans. Der SS4-Goku aus Daima kann sich bekanntermaßen in einen riesigen Affenkrieger verwandeln, was auf spektakuläre neue Moves und Animationen hoffen lässt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Balance-Änderungen für Dragon Ball Fighterz

Parallel zur Ankündigung des neuen Charakters hat Bandai Namco auch ein umfangreiches Balance-Update veröffentlicht. Dieses bringt zahlreiche Anpassungen an den Kampfmechaniken und Charakterfähigkeiten mit sich. Beispielsweise lässt sich nun eine Ki-Aufladung deutlich schneller abbrechen, und auch die Eingabezeiten für Dragon Rush und Super Dash wurden verkürzt, was das Kampftempo weiter erhöht. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Website.

Ein langlebiger Fighter

Es erschien ursprünglich 2018 und wird seitdem kontinuierlich mit neuen Inhalten unterstützt. In unserem Test hieß es damals: „Ein unglaublich unterhaltsames, spannendes und atemberaubend aussehendes Kampfspiel – Dragon Ball FighterZ ist ein absolutes Muss für alle DBZ-Fans.“

Das Spiel ist aktuell für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erhältlich.