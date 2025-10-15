Disney Lorcana – Neues Set „Geflüster aus der Tiefe“ angekündigt

Es wird nicht leise um das TCG aus dem Hause Disney. Mit „Geflüster aus der Tiefe“ steht bereits das nächste Set in den Startlöchern für das beliebte Trading Card Game Lorcana.

Nach dem überwältigenden Erfolg von „Mythen“, das im September mit beliebten Charakteren aus Goofy – Der Film für Furore sorgte, präsentiert Ravensburger das nächste Highlight für das Disney Lorcana Trading Card Game: „Geflüster aus der Tiefe“. Das neue Set entführt Spielende in eine geheimnisvolle Welt voller Spannung, mysteriöser Begegnungen und unerwarteter Wendungen. Erstmals mit dabei sind lang ersehnte Disney Klassiker wie Taran und der Zauberkessel sowie die Kultserie Gargoyles aus den 90er-Jahren. Und wer wäre besser geeignet, in einem detektivisch geprägtem Set aufzutauchen als Judy Hopps und Nick Wilde aus Zoomania – pünktlich zu ihrem neuesten Kinoabenteuer. Der Prerelease von „Geflüster aus der Tiefe“ startet am 7. November 2025 in ausgewählten Spieleläden. Ab dem 14. November ist das Set dann überall im Handel erhältlich.

→ weitere News zu Lorcana

Ein besonderes Highlight ist die Einführung der neuen Kartenkategorie „Geflüster“ – geheimnisvolle Glimmer, die nicht vollständig geformt sind. Mithilfe des neuen Spielmechanismus „Stärken“ können Spielende diese Karten mit zusätzlichen Fähigkeiten versehen, indem sie Karten aus ihrem Deck unter die „Geflüster-Karte“ legen. Die Herkunft dieser flüchtigen Erscheinungen? Ein Rätsel, das sich erst im Spielverlauf offenbart. Bereits vorgestellt wurden einige der neuen „Geflüster-Karten“ wie „Meg – Geheimnishüterin“, „Gaston – Schrecklicher Tyrann“ und „Simba – Auf dem Weg zum König“

Besonders hervorzuheben ist die Einführung der Gargoyles-Charaktere. Die Entwicklung der Karte „Demona – Peinigerin des Wyvern-Clans“ war ein spannendes Zusammenspiel von Game Design, Art und Storytelling. Ein Trailer zur Entstehung dieser Karte ist hier auf YouTube und auf dem Instagramkanal von Disney Lorcana verfügbar.

Mit Taran und der Zauberkessel halten sowohl heldenhafte als auch düstere Glimmer Einzug ins Spiel. Der titelgebende Schwarze Zauberkessel ist eine mächtige Karte – ebenso wie der finstere Gegenspieler Der Gehörnte König, der als „Boshafter Herrscher“ verbannten Glimmern zur Rückkehr ins Spiel verhilft.