Die limitierten HOF-Rennwagen aus Klemmbausteinen von KFA2

Zur Feier der erfolgreichen Markteinführung der GeForce RTX 50 Series HOF Gaming-Grafikkarten veranstaltet KFA2 eine ganz besondere Aktion. Mit dem Kauf einer Grafikkarte der KFA2 GeForce RTX 50-Serie bekommt man die Gelegenheit ein limitiertes HOF-Rennwagen-Bauset zu gewinnen.

Inspiriert von der Geschwindigkeit und Leistung des Weltklasse-Motorsports, wurden die RTX 50 Series HOF Modelle bereits in einer Kampagne mit Rennwagen beworben. Nun besteht die Gelegenheit, ein ganz besonders Sammlerstück zu gewinnen. Die HOF-Rennwagen-Modelle werden aus Klemmbausteinen zusammengebaut und greifen die ikonischen Schwarz-Weiß-Farben der HOF-Serie auf.

Um an der Aktion teilzunehmen, muss man im Aktionszeitraum vom 15. August 2025 bis zum 15. November 2025 (13:00 UTC +8) eine Grafikkarte der KFA2 GeForce RTX 50-Serie gekauft haben. Dann gilt es, sich im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis zum 30. November 2025 (13:00 UTC +8) auf der offiziellen Aktionsseite zu registrieren. Schon hat man die Chance, eines der limitieren Modelle zu gewinnen. Die Teilnahmebedingungen kann man nochmals bei KFA2 nachlesen.

Vor kurzem hatten wir bereits die Gelegenheit die KFA2 GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming zu testen. In unserem Test bewies sie ihre hohe Leistungsfähigkeit gepaart mit einem besonders leisen Betrieb, dank des voluminösen Kühlkörpers. Aber auch optisch zeigte sie sich mit ihrem eleganten Design und der integrierten ARGB-Beleuchtung als wahres Highlight. Weitere Informationen und detaillierte Benchmarkergebnisse findet ihr in unserem ausführlichen Testbericht.