Die aktuell besten Roblox-Spiele 2025

Ihr steigt in Roblox ein und wisst gerade nicht, was ihr spielen wollt? Dann hilft euch vielleicht eine kurze Übersicht mit den besten Roblox-Spielen, die zeigt, wie vielfältig und kreativ die Plattform inzwischen ist. Wir listen euch kurz zahlreiche Titel auf, die sich lohnen, wenn man Roblox entweder allein oder mit Freunden erleben möchte.

Top-Titel und Favoriten

Grow a Garden – Derzeit eines der erfolgreichsten Roblox-Games mit über 10 Millionen gleichzeitigen Spielern. Ein „AFK Game“, in dem man Samen pflanzt, kultiviert und erntet.

– Derzeit eines der erfolgreichsten Roblox-Games mit über 10 Millionen gleichzeitigen Spielern. Ein „AFK Game“, in dem man Samen pflanzt, kultiviert und erntet. Parkour Champions – Ein Movement-lastiges Spiel, das sehr auf Sprünge, Kletterpassagen und urbane Hindernisse setzt; ideal für alle, die Geschicklichkeit und Tempo mögen.

– Ein Movement-lastiges Spiel, das sehr auf Sprünge, Kletterpassagen und urbane Hindernisse setzt; ideal für alle, die Geschicklichkeit und Tempo mögen. Rivals – FPS-Modus mit 1v1 oder 5v5, bei dem nicht nur das Zielen zählt, sondern auch Bewegung und Positionierung.

– FPS-Modus mit 1v1 oder 5v5, bei dem nicht nur das Zielen zählt, sondern auch Bewegung und Positionierung. Klassiker wie Blox Fruits, Natural Disaster Survival, Adopt Me!, Jailbreak, Murder Mystery 2 und Theme Park Tycoon 2 sind ebenfalls mit dabei. Viele dieser Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie regelmäßig Updates bekommen und eine große Community haben.

Was macht diese Spiele aus?

Regelmäßige Updates und neue Inhalte halten die Spiele frisch.

halten die Spiele frisch. Vielfältige Genre-Auswahl : Simulation, Action, Parkour, Rollenspiele, Tower Defense und mehr sind vertreten.

: Simulation, Action, Parkour, Rollenspiele, Tower Defense und mehr sind vertreten. Koop & Multiplayer sind oft zentral – viele der Spiele bieten gemeinsame Spielmodi oder Wettbewerbe gegen andere Spieler.

sind oft zentral – viele der Spiele bieten gemeinsame Spielmodi oder Wettbewerbe gegen andere Spieler. Zugänglichkeit: Viele der Spiele sind kostenlos und setzen auf einfache Mechaniken, damit auch jüngere Spieler schnell Spaß haben – aber mit genügend Tiefe, um langfristig fesselnd zu bleiben.

Das Phänomen Roblox kommt besonders bei jüngeren Spielenden extrem gut an und wird täglich mehr gespielt, als alle Spiele auf Steam zusammen. Daher hilft es vielleicht auch einfach sich die Namen der Liste zu merken, um auf dem Schulhof mitreden zu können.