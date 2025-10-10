Der neue ROG Xbox Ally X: Welche Spiele wird man zocken können?

Am 16. Oktober 2025 ist es so weit, die ROG Xbox Ally Handhelds kommen auf den Markt. Zeit, das Herbstwetter zum Zocken zu nutzen und sich endlich mal wieder der Lieblingsbeschäftigung zu widmen. Manche von euch sind im Hinblick auf ein neues Handheld vielleicht kritisch, denn in den letzten Jahren gab es damit keine großen Erfolge. Das Steam-Deck blieb eine Nische trotz hoher Verkaufszahlen und auch sonst ersetzt das Smartphone bereits eine Menge Extrakonsolen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Trotzdem wird der ROG Xbox Ally X dank überragender Leistung und vielen Spielmöglichkeiten Enthusiasten im Gamingbereich überzeugen. Zusammen mit ASUS ist eine Handheldkonsole entstanden, die leistungstechnisch jedes Handy überspringt und vor allem in Sachen Vielfalt Punkte beim Nutzer sammelt. Aber was könnt ihr darauf zocken? Wir haben uns die bisherigen Informationen mal angeschaut.

Was hat die Handheld-Konsole an Bord?

Mit dem ROG Xbox Ally X sichert ihr euch das Top-Gerät unter den Handheldkonsolen. Es bietet euch laut Herstellern das Vollbild-Erlebnis auf Basis von Windows 11, also (fast) wie am PC oder an der Xbox. Hintergrundaktivitäten lassen sich minimieren, Aufgaben ausschalten, sodass ihr euch voll auf den Gamingmodus konzentrieren könnt.

Durch eine Spielebibliothek habt ihr Zugang zu den Spielen des Xbox Game Pass und anderen Titeln, die ihr installiert habt. Ihr könnt Games über Remote-Play oder die Cloud abrufen. Und dann ist da noch die Option eines installierten Browsers, der euch indirekten Zugang zu noch mehr Games gibt.

Viele Menschen interessieren sich mittlerweile für Glücksspiele und das Internet ermöglicht Zugang von überall aus. Der ROG Xbox Ally X wird zwar nicht direkt den Zugang ins virtuelle Casino ermöglichen, über einen Browser erreicht ihr euer bestes Online Casino dann aber wahrscheinlich schon. Selbst Apps von Casinos könnten herunterladbar sein, denn im Endeffekt läuft auf dem ROG Xbox Ally X Windows und damit habt ihr die Option, Apps herunterzuladen.

Technische Fakten zum ROG Xbox Ally X

Bei der Ausstattung des ROG Xbox Ally X haben Asus und Xbox alles daran gesetzt, maximale Computerpower unter die Haube zu bringen. Der unscheinbare Handheld leistet mehr als mancher Gaming-PC von der Stange, was an seiner Ausrüstung liegt.

CPU: Hier wurde mit dem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads ordentlich Leistung unter die Haube gebracht. Der Basistakt liegt bei 2,0 GHz, mit Boost sind bis zu 5 GHz möglich.

GPU: An Bord ist die AMD Radeon Graphics mit RDNA 3.5 Technologie und 16 Compute Units. Diese Ausstattung bietet euch eine solide Gaming-Performance für moderne PC-Titel und Anywhere-Games aus dem Xbox-Kosmos.

Arbeitsspeicher: Euer Handheld ist mit 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ausgestattet, was euch flüssiges Multitasking und Gaming ermöglicht.

Speicher: Ihr könnt eure Daten auf einer 1 TB großen SSD speichern, Erweiterungen sind über einen Extraslot möglich.

Display: Gespielt wird auf einem sieben Zoll IPS Touchscreen mit Full-HD-Auflösung, die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz mit AMD FreeSync Premium, um Bildrisse zu verhindern. Das Anzeigenformat ist 16:9, die entspiegelte Beschichtung sorgt dafür, dass ihr auch bei hellem Tageslicht zocken könnt.

Anschlüsse: Ausgestattet ist das Gerät mit einem USB4 Type-C Anschluss mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0. Zusätzlich habt ihr einen USB 3.2 Gen 2-Type-C-Anschluss zur Verfügung. Für eure Soundqualität gibt es eine 3,5 Combo Audio Buchse für euer Headset, außerdem könnt ihr Geräte über Wi-Fi und Bluetooth 5.4 verbinden.

Akku: Der Akku hat eine Kapazität von 80Wh und soll euch stundenlanges Gaming ohne Nachladen ermöglichen. Mit einem Gesamtgewicht von 715 Gramm (inklusive Akku) bekommt ihr einen Handheld mit hoher Performance und guter mobiler Nutzbarkeit.

Die Hardware passt und auch die Software ist gut. Wie schon erwähnt, habt ihr das Betriebssystem Windows 11 unter der Haube und seid damit fortschrittlicher unterwegs als viele Computernutzer. Standard ist bei den meisten heimischen PCs nämlich immer noch Windows 10, obwohl Microsoft den Support längst einstellen möchte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Flexibilität durch Windows-Betriebssystem als Basis

Der ROG Xbox Ally X wird auf Windows 11 laufen, was ihn flexibler macht als traditionelle Konsolen Handhelds. Neben Xbox Play Anywhere-Spielen wird auch Zugang zu einem breiten PC-Spielsortiment über Plattformen wie Epic Games oder Steam ermöglicht. Zudem lässt Windows die Installation von Programmen außerhalb des Microsoft Stores zu. Damit wird auch die Nutzung individueller Apps möglich, selbst wenn sie nicht im Store verfügbar sind.

Großes Portfolio durch Xbox- und PC-Spiele

Mit dem ROG Xbox Ally X könnt ihr eure Konsolengames zocken, die auch auf dem Windows-PC laufen. Eine direkte Unterstützung von klassischen Xbox-One oder Series-X-exklusive Spiele ist nicht geplant. Der Handheld nutzt keine spezifische Konsolenhardware, die Spiele sind aber exklusiv für die Konsole konzipiert.

Theoretisch könnt ihr euch den Handheld vorstellen wie einen kompletten Windows-PC, nur eben kompakter. Microsoft hat ein Kompatibilitätsprogramm gestartet, um verschiedene Spiele für die mobile Konsole zu optimieren und euch ein optimales Erlebnis zu bieten.

Das steckt hinter dem Kompatibilitätsprogramm

Um euch ein möglichst reibungsloses Spielerlebnis zu bieten, hat Microsoft das Kompatibilitätsprogramm entwickelt. Es analysiert tausende Spiele aus gängigen Stores und Plattformen, um für euch zu prüfen, wie gut sie auf dem mobilen Handheld laufen. Dabei steht die Steuerung im Mittelpunkt, aber auch die Darstellung auf dem kleinen Bildschirm spielt eine Rolle.

Die Spiele werden dabei in zwei Kategorien eingeteilt. Sind sie Handheld-optimiert, ist das Spiel direkt für den ROG angepasst und alle Bedienelemente funktionieren auf dem kleinen Display optimal. In der Kategorie „Mostly Compatible“ findet ihr gut spielbare Titel, die manchmal Einschränkungen bei der Bedienung oder der Darstellung aufweisen. Durch die Einteilung soll es für euch leichter sein, die richtigen Spiele zu kaufen und im Vorfeld zu wissen, wann es kleine Anpassungen geben wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gerüchteküche: Könnt ihr auch Playstation Titel auf dem Xbox-Handheld spielen?

Playstation-exklusive Titel werden nicht offiziell für Xbox-Systeme erstellt, trotzdem gibt es wieder einmal Gerüchte. So soll es durch Software von Drittanbietern oder Emulatoren eventuell möglich sein, auch Titel wie „The Last of Us“ oder „God of War“ auf dem ROG Xbox Ally X spielen zu können. Es gibt hierfür keine offiziellen Bestätigungen und wir dürfen an dieser Stelle auch rechtliche Bedenken äußern.

Windows 11 ist technisch gesehen als Betriebssystem aber offen genug, um entsprechende Anwendungen möglich zu machen. Bleibt abzuwarten, ob der Handheld die Verkaufszahlen der Next-Gen-Konsolen erreichen oder toppen kann und wie der Vergleich zum Steam-Deck ausfallen wird.

Wie wir die Hackerszene kennen, werden sich sicher schnell einige Köpfe zusammenschließen und in rechtlichen Grauzonen das Maximum aus dem Handheld herausholen. Für euch ist das aber keine Empfehlung, denn das Gerät hat so schon genug zu bieten.