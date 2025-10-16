Dead or Alive- und Ninja Gaiden-Schöpfer Tomonobu Itagaki verstorben

Die Videospielwelt trauert um Tomonobu Itagaki, den legendären japanischen Entwickler hinter den Serien Dead or Alive und Ninja Gaiden. Wie über seinen offiziellen Facebook-Account bekanntgegeben wurde, ist Itagaki im Alter von 58 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde durch seinen engen Freund James Mielke bestätigt.

Der Vater von Ninja Gaiden & Dead or Alive

In einer bewegenden Abschiedsbotschaft, die er vor seinem Tod vorbereiten ließ, heißt es: „Die Flamme meines Lebens erlischt. Dass diese Nachricht veröffentlicht wurde, bedeutet, dass meine Zeit gekommen ist. Ich bin nicht mehr in dieser Welt. […] Mein Leben war ein fortwährender Kampf, den ich immer wieder gewann. Ich bereue nichts, doch es tut mir leid, dass ich meinen Fans keine neuen Werke mehr schenken konnte.“

Itagaki gründete in den späten 1990er-Jahren Team Ninja (ursprünglich Tecmo Creative #3) und prägte mit Dead or Alive und den modernen 3D-Ninja Gaiden-Titeln das Actionspiel-Genre maßgeblich. Sein markantes Auftreten, stets mit Sonnenbrille, machte ihn zu einer unverwechselbaren Figur der japanischen Entwicklerszene. Nach seinem Weggang von Tecmo gründete Itagaki Valhalla Game Studios, das 2015 das Actionspiel Devil’s Third veröffentlichte. Nach dessen Schließung 2021 formte er ein neues Studio namens Itagaki Games, veröffentlichte bisher jedoch leider kein weiteres Projekt mehr.

Tomonobu Itagaki hinterlässt seine Tochter. Die Branche verliert mit ihm einen Entwickler, der kompromisslose Vision, Stil und Leidenschaft verkörperte.