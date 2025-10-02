Core Strength: NZXT präsentiert neue Gold Core Netzteile und Kraken Core Kühler

NZXT, einer der bekanntesten Hersteller von PC-Gaming-Komponenten, Peripheriegeräten und Komplettsystemen, hat heute gleich zwei neue Produktlinien vorgestellt: die Gold Core Netzteil-Serie und die Kraken Core AIO-Kühler-Serie. Mit diesen Neuheiten richtet sich das Unternehmen an PC-Builder und Gamer, die Wert auf hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Mit der Einführung dieser Serien erweitert NZXT sein wachsendes Hardware-Ökosystem und positioniert sich noch stärker im Segment der leistungsstarken, aber erschwinglichen Komponenten. Während die Gold Core Netzteile auf Effizienz, Stabilität und moderne Standards setzen, bringt die Kraken Core Serie eine zugängliche, aber leistungsfähige Kühlungslösung für alle, die ihr System aufrüsten oder neu bauen möchten.

Gold Core PSU-Serie – Effizienz trifft Zukunftssicherheit

Die Gold Core Netzteile wurden speziell für preisbewusste Enthusiasten entwickelt, die dennoch nicht auf aktuelle Standards verzichten wollen. Mit ATX 3.1- und PCIe 5.1-Unterstützung sind sie bestens für moderne Grafikkarten gerüstet – inklusive der neuen 12V-2×6-Anschlüsse, die vor allem für aktuelle NVIDIA-GPUs entscheidend sind.

Darüber hinaus bieten die Netzteile 80 PLUS Gold und Cybenetics Platinum Effizienz-Ratings, was bedeutet, dass sie auch unter hoher Last stabil und energieeffizient arbeiten. Das reduziert nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch die Wärmeentwicklung – ein entscheidender Faktor für langlebige Systeme.

Ein weiteres Highlight ist das flüsterleise Lüfterdesign: Mit einem 135 mm Fluid Dynamic Bearing (FDB)-Lüfter, Zero-RPM-Modus bei geringer Last und Cybenetics-zertifizierten Geräuschwerten unter 20 dBA bleiben die Netzteile nahezu unhörbar.

Technische Eckpunkte:

ATX 3.1 & PCIe 5.1, inkl. 12V-2×6

80 PLUS Gold & Cybenetics Platinum

Modularer Aufbau mit geprägten Kabeln

105°C-Kondensatoren für maximale Stabilität

Umfassende Schutzfunktionen & 7 Jahre Garantie

Modelle & Preise:

C750 Gold Core – 99,99 €

C850 Gold Core – 119,99 €

C1000 Gold Core – 149,99 €

Damit bietet NZXT eine skalierbare Auswahl, die sowohl für kompaktere Gaming-PCs als auch für High-End-Builds mit leistungsstarken GPUs geeignet ist.

Kraken Core AIO-Kühler – starke Kühlung für jedes Budget

Parallel dazu bringt NZXT mit der Kraken Core Serie eine neue Linie von AIO-Flüssigkeitskühlern auf den Markt, die sich durch einfache Installation, leisen Betrieb und ein optimiertes Design auszeichnen.

Die Kraken Core RGB-Modelle sind bewusst als zugängliche Kühllösung konzipiert: Sie verzichten auf überflüssigen Schnickschnack, liefern aber dennoch die Kernelemente, die Builder erwarten, starke Kühlleistung, zuverlässige Komponenten und eine dezente, aber anpassbare RGB-Beleuchtung.

Mit PWM-gesteuerten Lüftern, optimierten Lüfterblättern für hohen statischen Druck und einer Drehzahl von bis zu 3.100 U/min halten die Kühler auch leistungsstarke CPUs kühl, ohne dabei laut zu werden. Dank direkter Mainboard-Verbindung entfällt die Notwendigkeit externer Hubs, was das Kabelmanagement deutlich vereinfacht.

Technische Eckpunkte:

Leistungsstarke Kühlung für Gaming & Multitasking

PWM-Lüftersteuerung & optimierte Lüfterblätter

Single-Frame-RGB-Lüfter mit gleichmäßiger Beleuchtung

Breite CPU-Kompatibilität (Intel & AMD)

Werkzeuglose Montage & voraufgetragene Wärmeleitpaste

Nylonummantelte Schläuche für Langlebigkeit

Modelle & Preise:

Kraken Core 240 – 99,99 €

Kraken Core 360 – 129,99 €

Damit positioniert sich die Kraken Core Serie als preisgünstige Alternative zu den Premium-Kühlern von NZXT, ohne bei den entscheidenden Faktoren Kühlleistung, Lautstärke und Zuverlässigkeit Abstriche zu machen.