Clair Obscur: Expedition 33 bekommt mehr Inhalte

Ein riesiger Erfolg für das französische Indie-Studio Sandfall Interactive: Das preisgekrönte Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 hat seit seinem Release im April über fünf Millionen Exemplare verkauft. Bereits am ersten Tag erreichte das Spiel die Marke von 500.000 verkauften Kopien, ein beeindruckender Start für ein Indie-Projekt, das von Publisher Kepler Interactive unterstützt wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Soundtrack mit über 333 Millionen Streams

Nicht nur das Spiel selbst, auch der Soundtrack von Komponist Lorien Testard hat Rekorde gebrochen. Mit über 333 Millionen Streams auf digitalen Plattformen hielt das Album ganze zehn Wochen lang Platz 1 der Billboard-Charts. Für Classical und Classical Crossover Albums. Die Musik, die stark zum emotionalen Ton des Spiels beiträgt, wurde vielfach für ihre Mischung aus orchestraler Tiefe und experimentellen Klanglandschaften gelobt.

Großes kostenloses Update in Arbeit

Als Dankeschön an die Fans arbeitet Sandfall Interactive derzeit an einem kostenlosen Inhaltsupdate, das zahlreiche Neuerungen bringen wird. Geplant sind unter anderem:

Ein neues, spielbares Gebiet mit frischen Gegnern und verborgenen Überraschungen

mit frischen Gegnern und verborgenen Überraschungen Neue, fordernde Bosskämpfe im späten Spielverlauf

im späten Spielverlauf Alternative Outfits für jedes Mitglied der Expedition

für jedes Mitglied der Expedition Neue Sprachoptionen , darunter Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thai und Indonesisch

, darunter Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thai und Indonesisch Und „weitere Überraschungen“, über die das Studio noch schweigt

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.

„Die Resonanz auf unser Spiel war einfach unglaublich“, sagt Creative Director Guillaume Broche. „Wir haben viele Jahre an unserem Traumprojekt gearbeitet, und zu sehen, wie stark es weltweit mit den Fans resoniert, ist überwältigend.“ Er ergänzt: „Das kommende Update ist unser Weg, Danke zu sagen. Wir hoffen, dass es die Geduld der Spieler wert sein wird.“

Über Clair Obscur: Expedition 33

Das Spiel verbindet rundenbasiertes Kampfsystem mit Echtzeitelementen und einer poetisch-dystopischen Erzählung. In einer traumartigen Welt, inspiriert von französischer Kunst und Architektur. Spieler schließen sich der titelgebenden Expedition an, um das Ende eines endlosen Kreislaufs zu verhindern, bevor das Jahr 33 erneut beginnt. Das kostenlose Inhaltsupdate erscheint demnächst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.