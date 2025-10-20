Carrera RC präsentiert den Soaring Sonic – der Kultheld Sonic the Hedgehog hebt ab

Sonic verlässt die Rennstrecken der Videospielwelt und startet in ein neues Abenteuer über den Wolken. Mit dem Sonic the Hedgehog™ Soaring Sonic bringt Carrera RC den schnellsten Igel der Welt erstmals als RC-Fluggerät auf den Markt, für spektakuläre Action, Adrenalin pur und jede Menge Flugspaß im eigenen Zuhause.

Der Soaring Sonic kommt im originalgetreuen Design daher und ist natürlich offiziell lizenziert, damit Fans das ikonische Sonic-Feeling auch jenseits des Bildschirms erleben können.

Flugspaß mit Power und Präzision

Ausgestattet mit fest integrierten Rotoren, moderner 2.4-GHz-Technologie und digital-proportionaler Steuerung fliegt Sonic mit beeindruckender Stabilität und Wendigkeit durch die Luft. Egal ob rasante Loopings oder schnelle Richtungswechsel, der Soaring Sonic sorgt bei jedem Start für Nervenkitzel und Spaß. Darüber hinaus ist diese Art der Steuerung auch besonders einsteigerfreundlich.

Mit einem Rotorendurchmesser von 19,5 cm und Ersatzblades im Lieferumfang ist das Fluggerät perfekt für abenteuerliche Missionen im Kinderzimmer oder Wohnzimmer geeignet.

Ready to Fly – sofort startklar

Der Soaring Sonic (UVP: 39,99 €) von Carrera RC ist komplett „Ready to Fly“. Akku, Ladekabel, Controller und Batterien sind bereits enthalten, einfach auspacken, einschalten und abheben. Ob für junge Sonic-Fans oder Nostalgiker mit Pilotenträumen: Dieses Gadget bringt das rasante Sonic-Feeling direkt in die Luft.

Weitere Informationen finden sich bei Carrera.