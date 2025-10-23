Carrera Hybrid 2025: Neue Cars, Streckenteile & Controller für Racing-Action

Carrera Hybrid setzt seinen Weg konsequent fort und bringt die klassische Faszination der Rennbahn mit moderner Gaming-Technologie zusammen. Mit einer neuen Fahrzeugflotte, zusätzlichen Streckenelementen und einem eigens entwickelten Controller samt Smartphone-Halterung wird das Spielerlebnis noch vielseitiger. Das Konzept wächst stetig weiter und richtet sich an alle, die Geschwindigkeit, Technik und Wettkampf lieben, von eingefleischten Carrera-Fans bis hin zu Gamern, die Rennspaß jenseits der Konsole suchen.

Neue Designs und Fahrzeuge

Ein Highlight der neuen Saison ist die erweiterte Auswahl an Hybrid Cars. Neben dem BMW M4 GT3, der gleich in sechs Varianten erscheint – darunter das Modell Walkenhorst Motorsport, No.34, ergänzen vier unterschiedliche Ford Mustang GT3-Versionen sowie zwei neue Liveries des Porsche 911 GT3 R die Flotte. Alle Fahrzeuge überzeugen durch realistische Fahreigenschaften, authentische Front- und Rücklichter sowie eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 1,8 m/s. Dank leistungsstarkem Lithium-Akku sind bis zu 30 Minuten Fahrspaß möglich, bevor die Modelle in nur 20 Minuten wieder aufgeladen werden können. Über die Mobile App lassen sich zudem Motorsound, Lichteffekte und zahlreiche Tuning-Optionen individuell anpassen, was das Fahrerlebnis noch intensiver macht.

Neue Streckenelemente und ein Controller

Doch nicht nur die Fahrzeuge, auch die Strecke selbst wird abwechslungsreicher. Ab November 2025 sorgen neue Elemente wie 30°-Kurven, Haarnadelkurven und eine clevere Bahnverengung für spannende Manöver und taktische Überholduelle. Damit eröffnen sich unzählige neue Konfigurationsmöglichkeiten, die jedes Rennen zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Für noch mehr Flexibilität sorgt der neue Carrera Hybrid Controller. Mit seinem markanten Design und der vertrauten Gamepad-Handhabung bietet er eine spannende Alternative zur Smartphone-Steuerung. Spieler können frei entscheiden, ob sie ihre Rennen klassisch über die App oder mit dem Controller steuern möchten. Beide Systeme greifen nahtlos ineinander, sodass das Smartphone weiterhin für Streckenerkennung, Fahrzeug-Einstellungen und Tuning-Optionen genutzt werden kann.

App-Updates und neue Features

Carrera Hybrid bleibt zudem nicht stehen, sondern entwickelt sich kontinuierlich weiter. Regelmäßige App-Updates bringen neue Funktionen und sorgen für ein intuitives Fahrerlebnis. Derzeit arbeitet das Entwicklerteam an einem NPC-Modus, der in naher Zukunft spannende Rennen gegen computergesteuerte Gegner ermöglichen soll.

Mit diesen Neuerungen unterstreicht Carrera Hybrid seinen Anspruch, analoges Rennbahn-Feeling mit digitaler Innovation zu verbinden. Neue Fahrzeuge, erweiterte Streckenelemente und der Hybrid Controller zeigen, wie das System stetig an Dynamik gewinnt und das Rennspielerlebnis zu Hause auf ein neues Level hebt. Damit macht Carrera einen weiteren Schritt in die Zukunft des Rennsports für die eigenen vier Wände.