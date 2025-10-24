CaDA stellt Renault-Serie im Maßstab 1:24 vor

Der Baustein-Spezialist CaDA hat offiziell angekündigt, seine 1:24-Modellreihe um Renault-Fahrzeuge zu erweitern, darunter den Renault R.S. 01 und den Renault 5 Maxi Turbo, mit den Setnummern C55037W und C55038W.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

CaDa beliefert auch die kleinen Vitrinen

Die neuen Renault-Modelle erscheinen als Brick-Modelle mit vollständig bedruckten Teilen (also ohne Aufkleber) und sollen das Portfolio der CaDA Bricks Car Series ergänzen. Ein genauer Preis liegt bei DecadaStore derzeit bei 14,99€ für beide Modelle, allerdings ist der Preis nur für kurze Zeit gültig, ihr müsst also schnell sein. Ca. 300 Teile sollen für Bauende ab 8 Jahren geeignet sein. Eine schicke kleine, bedruckte Plakette ist auch wieder mit dabei und macht es zum perfekten Geschenk oder etwas für Zwischendurch, was auch wunderbar Platz auf dem eigenen Schreibtisch finden kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was CaDa dieses Jahr noch so in Planung hat.