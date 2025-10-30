CaDA startet Halloween-Sale: Spare bis zu 50% auf Sets

Der Online-Shop von CaDA hat seine Halloween-Aktion gestartet und bietet auf ausgewählte Baustein-Sets starke Rabatte. Unter dem Motto „Meet the Stars of Halloween!“ können Kunden beim Einkauf von Bausteinen sparen: Bereits ab einem Warenkorbwert von 199 USD erhält man 30 USD Rabatt, ab 399 USD sind es 60 USD.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Rahmen der Aktion sind zum Beispiel folgende Angebote verfügbar:

Unter der Überschrift „Trick or Treat? We picked TREAT!“ lädt CaDA zur Teilnahme ein und bietet zusätzlich eine Rabatt-Staffelung, um größere Einkäufe attraktiver zu machen.