CaDA Neuheit: 1:14 Phantom Ghost enthüllt

CaDA hat das neue Brick-Modell 1:14 Phantom Ghost (Modellnummer C51309W) veröffentlicht und zeigt somit das nächste Set in der 1:14-Baureihe.

Sobald das Video zum neuen Set auf dem YouTube-Kanal online ist, updaten wir das hier natürlich.

Technische Daten & Details

Teileanzahl: 416 Steine

416 Steine Abmessungen: ca. 32 × 15,6 × 9,6 cm

ca. 32 × 15,6 × 9,6 cm Preis: Aktuell 44,99 USD (reduziert von 89,99 USD)

Aktuell 44,99 USD (reduziert von 89,99 USD) Lieferzeit & Versand: 5–15 Werktage weltweit

Design & Konzept bei CaDA

Der „Phantom Ghost“ reiht sich in das CaDA Bricks-Segment ein, das kleinere Modellautos im Maßstab 1:14 anbietet. Im Shop von CaDA ist das Set prominent gelistet unter den 1:14 Modellen. Das Set erinnert stilistisch an futuristische Phantom- oder Geisterfahrzeuge mit klaren Linien und einer eleganten Farbgebung, ideal als Displaystück oder leichtes Fahrzeugmodell. Das Phantom Ghost eignet sich gut für Fans, die ein dekoratives Modell mit mittlerem Aufwand suchen: