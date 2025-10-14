CaDA Neuheit: 1:14 Phantom Ghost enthüllt

CaDA hat das neue Brick-Modell 1:14 Phantom Ghost (Modellnummer C51309W) veröffentlicht und zeigt somit das nächste Set in der 1:14-Baureihe.
Sobald das Video zum neuen Set auf dem YouTube-Kanal online ist, updaten wir das hier natürlich.
Technische Daten & Details
- Teileanzahl: 416 Steine
- Abmessungen: ca. 32 × 15,6 × 9,6 cm
- Preis: Aktuell 44,99 USD (reduziert von 89,99 USD)
- Lieferzeit & Versand: 5–15 Werktage weltweit
Design & Konzept bei CaDA
Der „Phantom Ghost“ reiht sich in das CaDA Bricks-Segment ein, das kleinere Modellautos im Maßstab 1:14 anbietet. Im Shop von CaDA ist das Set prominent gelistet unter den 1:14 Modellen. Das Set erinnert stilistisch an futuristische Phantom- oder Geisterfahrzeuge mit klaren Linien und einer eleganten Farbgebung, ideal als Displaystück oder leichtes Fahrzeugmodell. Das Phantom Ghost eignet sich gut für Fans, die ein dekoratives Modell mit mittlerem Aufwand suchen:
- Dank 416 Teilen ist es handlich, aber detailliert genug für interessantes Bauen.
- Durch den niedrigen Schwierigkeitsgrad ist es auch für Personen mit etwas weniger Erfahrung attraktiv.
- Der Preis ist derzeit stark reduziert, ein gutes Einstiegsangebot für die CaDA 1:14-Serie.
- Wegen der kompakten Größe ist es ideal für Vitrinen oder Regale, ohne viel Platz zu beanspruchen.