BlueBrixx holt euch nach Yavin 4: Star Wars Rebellenbasis enthüllt

BlueBrixx präsentiert unter der Marke Modbrix ein neues, eindrucksvolles Micro-Diorama: die Rebellenbasis im alten Tempel. Das Set verbindet antike Ruinenoptik mit futuristischen Elementen und öffnet Raum für kreative Sci-Fi-Welten im Klemmbausteinformat.
Details & technische Daten
- Teileanzahl: 2.372 Steine
- Abmessungen (L × B × H): 363 × 242 × 339 mm
- Preis: 59,95 €
- Lieferzeit: 3–5 Werktage
- Verfügbarkeit: sofort, exklusiv im BlueBrixx-Shop
Setbeschreibung von BlueBrixx
Das Diorama zeigt eine Geheimbasis, eingebettet in antike Ruinen. Es enthält:
- Eine Hangarbucht mit Platz für fünf kleine Raumschiffe
- Strukturdetails in Steinoptik, kombiniert mit futuristischen Akzenten
- Flächen und Elemente, die ideal sind für Darstellungen von Sci-Fi Missionen & Rebellenoperationen
Einordnung & Kontext
Das Set gehört zur Modbrix-Linie von BlueBrixx, die für ihre kreativen, teilweis an populäre Themen erinnernden Micro-Dioramen bekannt ist, jedoch ohne offizielle Lizenz. Interessanterweise wurde bereits spekuliert, dass dieses Set in seinem Stil an die Rebellenbasis auf Yavin (aus Star Wars) erinnert – allerdings ohne direkten Namensbezug oder Lizenzbezug.
- Für Diorama-Bauer & Sci-Fi-Fans: Ein kompakter, aber detailreicher Baukasten für kreative Welten.
- Kombinierbar: Dank Micro-Format lässt es sich gut mit anderen Sets erweitern oder in modularen Szenen einsetzen.
- Sammelwert: Mit über 2.000 Teilen in Microgröße spricht das Set sowohl Sammler als auch Bastler an.