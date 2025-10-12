BlueBrixx holt euch nach Yavin 4: Star Wars Rebellenbasis enthüllt

BlueBrixx präsentiert unter der Marke Modbrix ein neues, eindrucksvolles Micro-Diorama: die Rebellenbasis im alten Tempel. Das Set verbindet antike Ruinenoptik mit futuristischen Elementen und öffnet Raum für kreative Sci-Fi-Welten im Klemmbausteinformat.

Details & technische Daten

Teileanzahl: 2.372 Steine

2.372 Steine Abmessungen (L × B × H): 363 × 242 × 339 mm

363 × 242 × 339 mm Preis: 59,95 €

59,95 € Lieferzeit: 3–5 Werktage

3–5 Werktage Verfügbarkeit: sofort, exklusiv im BlueBrixx-Shop

Setbeschreibung von BlueBrixx

Das Diorama zeigt eine Geheimbasis, eingebettet in antike Ruinen. Es enthält:

Eine Hangarbucht mit Platz für fünf kleine Raumschiffe

mit Platz für Strukturdetails in Steinoptik , kombiniert mit futuristischen Akzenten

, kombiniert mit futuristischen Akzenten Flächen und Elemente, die ideal sind für Darstellungen von Sci-Fi Missionen & Rebellenoperationen

Einordnung & Kontext

Das Set gehört zur Modbrix-Linie von BlueBrixx, die für ihre kreativen, teilweis an populäre Themen erinnernden Micro-Dioramen bekannt ist, jedoch ohne offizielle Lizenz. Interessanterweise wurde bereits spekuliert, dass dieses Set in seinem Stil an die Rebellenbasis auf Yavin (aus Star Wars) erinnert – allerdings ohne direkten Namensbezug oder Lizenzbezug.