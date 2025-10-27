Battlefield 6: Battle Royale-Modus offenbar kurz vor Release

Die Gerüchte um den Battle Royale-Modus von Battlefield 6 verdichten sich: Laut einem aktuellen Leak könnte der neue Spielmodus bereits am 28. Oktober, parallel zum Start von Season 1, erscheinen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kommt der Modus schon diesen Monat zu Battlefield 6?

Der bekannte Dataminer ModernWarzone will im EA App-Backend einen Hinweis auf ein neues Content-Update mit dem Codenamen „Granite“ entdeckt haben. Laut seinen Angaben handelt es sich dabei nicht um Season 1, sondern um eine separate Veröffentlichung, die eben jenes Battle Royale-Projekt markieren könnte. „Ein neuer Content-Drop für Battlefield 6, der NICHT Season 1 ist, wurde unter dem Codenamen ‘Granite’ mit einem Release-Datum vom 28. Oktober in der EA App gefunden“, so ModernWarzone auf X (ehemals Twitter). „Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass das der Battlefield-Battle-Royale-Modus ist.“

Bereits im vergangenen Monat bestätigten die Entwickler von Battlefield Studios, dass ein „spannend neuer Ansatz für Battle Royale“ in Arbeit sei. Und „zu den ersten großen neuen Inhalten gehören“ werde, die für Battlefield 6 erscheinen. Damit scheint sich nun zu bestätigen, dass Season 1 und der Battle Royale-Modus Hand in Hand an den Start gehen könnten. Möglicherweise mit einer eigenen Karte, speziellen Klassenmechaniken und teambasierten Features. Wie sie die Serie typischerweise auszeichnen.