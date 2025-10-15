Barbie Reitwege: Neues Open-World Pferdeabenteuer jetzt für Switch, PlayStation, Xbox & PC

Mattel und Outright Games haben vor ein paar Tagen den Release von Barbie Reitwege gefeiert. Das Open-World-Abenteuer ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Barbie Reitwege begleiten Spielerinnen und Spieler Barbie „Brooklyn“ Roberts und Barbie „Malibu“ Roberts, die als Junior-Parkranger in Ausbildung gemeinsam mit ihrem Pferd Lucky den Canterbury Trails Park erkunden. Ziel ist es, den Park wiederherzustellen, Rätsel zu lösen und verborgene Geheimnisse aufzudecken.

„Seit Generationen beflügelt Barbie die Fantasie und stärkt das Selbstbewusstsein, und für viele Fans waren ihre Reitabenteuer eine willkommene Reise in die digitale Welt von Barbie. Mit Barbie Reitwege feiern wir dieses Vermächtnis und schlagen gleichzeitig ein neues Kapitel auf, in dem wir die Spieler einladen, die Freude an Barbie-Pferdespielen wiederzuentdecken und gemeinsam mit Barbie „Malibu“, Barbie „Brooklyn“ und ihren Freunden im Canterbury Trails Park ihre eigenen Geschichten zu schreiben“, so Erika Winterholler, Leiterin der Abteilung für lizenzierte Spiele bei Mattel Digital Studios

„Die heutige Veröffentlichung von Barbie Reitwege ist ein unglaublicher Meilenstein“, fügte Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games, hinzu. „Die Zusammenarbeit mit Mattel, um diese ikonische Marke in einem immersiven Abenteuer zum Leben zu erwecken, war eine große Freude. Barbie ist eine so beständige globale Ikone, und wir sind unglaublich stolz darauf, mit Mattel an einem Spiel zu arbeiten, das den Geist der Marke – Freundschaft, Abenteuer und Entdeckung – einfängt.“

1 von 5

Features im Überblick

Junior Ranger werden: Gemeinsam mit den Park Rangers und Lady Carson den Canterbury Trails Park verschönern.

Offene Welt erkunden: Von Wildblumenwiesen über Wälder bis hin zu Bergen und Seen warten abwechslungsreiche Landschaften.

Bekannte Charaktere treffen: Ken, Teresa, Nikki und Daisy unterstützen bei Nebenmissionen und Herausforderungen.

Tierwelt entdecken: Mit Rangerin Annalise das Wildlife Centre besuchen und Flora & Fauna kennenlernen.

Magische Momente festhalten: Mit der Kamera besondere Augenblicke dokumentieren und im Tagebuch sammeln.

Rätsel lösen: Mit Archäologe Dr. Potts Artefakte ausgraben und das Geheimnis des legendären Pferdes lüften.

Pferdepflege: Lucky striegeln, füttern und verwöhnen, um eine enge Bindung aufzubauen.

Individueller Stil: Outfits, Ausrüstung und Accessoires wie Sättel, Zügel oder Schleifen anpassen.

Seit ihrer Einführung 1959 inspiriert Barbie Kinder weltweit, ihre Fantasie auszuleben und ihr Potenzial zu entfalten. Mit über 175 Puppen steht die Marke für Vielfalt und Inklusion. Barbies Verbindung zum Reitsport zieht sich dabei wie ein roter Faden durch ihre Geschichte – von der beliebten Barbie Horse Adventures-Reihe (2003–2008) bis hin zur Netflix-Serie Barbie Mysteries: The Great Horse Chase.