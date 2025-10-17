Bandai Namco kündigt ein neues Dragon Ball-Spiel an

Bandai Namco hat offiziell angekündigt, dass ein neues Dragon Ball-Spielprojekt im Rahmen des Genkidamatsuri-Events vorgestellt wird. Die Enthüllung findet am 25. Januar 2026 im Makuhari Messe-Kongresszentrum in Chiba, Japan, statt.

Fans von Dragon Ball müssen sich noch gedulden

Das neue Spiel wird während der „Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!“ um 11:00 Uhr JST enthüllt. Begleitet wird das Event von einer ganzen Reihe weiterer Programmpunkte, darunter Auftritte von Masako Nozawa (Stimme von Son Goku) und Akio Iyoku (Executive Producer des Franchise). Neben der großen Spieleankündigung werden auch „Dragon Ball Z: Dokkan Battle“, „Legends“, sowie das „Card Game: Fusion World“ mit eigenen Segmenten vertreten sein. Den Abschluss des Events bildet ein Live-Auftritt von Hironobu Kageyama, dem ikonischen Sänger der Titelsongs.

Welche Plattformen oder welcher Genre-Schwerpunkt das neue DB-Projekt haben wird, ist derzeit noch unklar. Fans müssen sich also bis Januar 2026 gedulden.