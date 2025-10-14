Ascher Racing x Simucube Ultimate – High-End Sim-Racing-Lenkrad mit USB & Quick Release

Von
Alexander Schaaf
-
(Bildquelle: Ascher Racing)

Das neue Ascher Racing x Simucube Ultimate markiert einen weiteren Meilenstein in der engen Zusammenarbeit zwischen Ascher Racing und Simucube. Nach Jahren gemeinsamer Entwicklung präsentieren die beiden Marken nun ein Co-Branding-Lenkrad, das höchste Ansprüche an Präzision, Performance und Design erfüllt. Grundlage bildet das bewährte Ascher Artura Ultimate USB Wheel, das in der Sim-Racing-Szene bereits einen exzellenten Ruf genießt. In der neuen Version erscheint es nicht nur mit Simucube-Branding, sondern kann optional auch mit dem innovativen Simucube Link Quick Release ausgestattet werden. Damit richtet sich das Modell an ambitionierte Sim-Racer, die Wert auf kompromisslose Technik und maximale Flexibilität legen.

Technisch überzeugt das Lenkrad mit einer Vielzahl an Features, die es klar in der Oberklasse positionieren. Das integrierte 4-Zoll-DDU liefert alle relevanten Informationen direkt im Blickfeld, während die Gen6-Magnet-Schaltwippen und Kupplungen für ein präzises, leises und zugleich haptisch hochwertiges Schaltgefühl sorgen. Hinzu kommen 14 RGB-beleuchtete Automotive-Taster, deren Farben individuell angepasst werden können und die durch ihr spürbares Feedback auch in hitzigen Rennsituationen eine sichere Bedienung ermöglichen. Ergänzt wird das Setup durch 12-fach Drehschalter, vier Thumb-Encoder sowie zwei 7-Wege-Joysticks, die eine enorme Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten eröffnen. Mit einem Durchmesser von 300 Millimetern und klassischem 6×70-mm-Lochbild ist das Wheel zudem universell einsetzbar.

Besonders interessant für Simucube-Nutzer: Auf Wunsch wird das Lenkrad bereits mit dem neuen SC3 Quick Release ausgeliefert, was den Wechsel zwischen verschiedenen Setups noch komfortabler macht. Trotz der High-End-Ausstattung bleibt die Anschlussmethode bewusst unkompliziert – wie bei allen Ascher-Racing-Lenkrädern erfolgt die Verbindung über eine einfache USB-Schnittstelle, wodurch das Wheel plattformunabhängig genutzt werden kann.

Das Ascher Racing x Simucube Ultimate ist ab sofort bestellbar, die Lieferung startet in der KW 45. Der Einstiegspreis liegt bei 1.499,00 Euro inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Damit positioniert sich das Modell klar im Premiumsegment, bietet dafür aber eine Ausstattung, die sowohl Profis als auch ambitionierte Enthusiasten überzeugen dürfte.

QuellePressemitteilung Ascher Racing
Alexander Schaaf
Alexander Schaaf
Seit der Jugend bin ich von PC-Hardware begeistert und habe Systeme in den verschiedensten Hardware-Generationen gebaut. Mit der Zeit kamen dann auch Videokonsolen dazu. Ich bin hier eigentlich in allen Bereich aktiv. Mit einem Schwerpunkt auf Hardware.