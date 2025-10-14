Ascher Racing x Simucube Ultimate – High-End Sim-Racing-Lenkrad mit USB & Quick Release

Das neue Ascher Racing x Simucube Ultimate markiert einen weiteren Meilenstein in der engen Zusammenarbeit zwischen Ascher Racing und Simucube. Nach Jahren gemeinsamer Entwicklung präsentieren die beiden Marken nun ein Co-Branding-Lenkrad, das höchste Ansprüche an Präzision, Performance und Design erfüllt. Grundlage bildet das bewährte Ascher Artura Ultimate USB Wheel, das in der Sim-Racing-Szene bereits einen exzellenten Ruf genießt. In der neuen Version erscheint es nicht nur mit Simucube-Branding, sondern kann optional auch mit dem innovativen Simucube Link Quick Release ausgestattet werden. Damit richtet sich das Modell an ambitionierte Sim-Racer, die Wert auf kompromisslose Technik und maximale Flexibilität legen.

Technisch überzeugt das Lenkrad mit einer Vielzahl an Features, die es klar in der Oberklasse positionieren. Das integrierte 4-Zoll-DDU liefert alle relevanten Informationen direkt im Blickfeld, während die Gen6-Magnet-Schaltwippen und Kupplungen für ein präzises, leises und zugleich haptisch hochwertiges Schaltgefühl sorgen. Hinzu kommen 14 RGB-beleuchtete Automotive-Taster, deren Farben individuell angepasst werden können und die durch ihr spürbares Feedback auch in hitzigen Rennsituationen eine sichere Bedienung ermöglichen. Ergänzt wird das Setup durch 12-fach Drehschalter, vier Thumb-Encoder sowie zwei 7-Wege-Joysticks, die eine enorme Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten eröffnen. Mit einem Durchmesser von 300 Millimetern und klassischem 6×70-mm-Lochbild ist das Wheel zudem universell einsetzbar.

Besonders interessant für Simucube-Nutzer: Auf Wunsch wird das Lenkrad bereits mit dem neuen SC3 Quick Release ausgeliefert, was den Wechsel zwischen verschiedenen Setups noch komfortabler macht. Trotz der High-End-Ausstattung bleibt die Anschlussmethode bewusst unkompliziert – wie bei allen Ascher-Racing-Lenkrädern erfolgt die Verbindung über eine einfache USB-Schnittstelle, wodurch das Wheel plattformunabhängig genutzt werden kann.

Das Ascher Racing x Simucube Ultimate ist ab sofort bestellbar, die Lieferung startet in der KW 45. Der Einstiegspreis liegt bei 1.499,00 Euro inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Damit positioniert sich das Modell klar im Premiumsegment, bietet dafür aber eine Ausstattung, die sowohl Profis als auch ambitionierte Enthusiasten überzeugen dürfte.