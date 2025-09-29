Zenless Zone Zero: Update 2.3 „Erinnerungen an vergangene Träume“ startet am 15. Oktober

HoYoverse, die weltweit bekannte Marke für interaktive Unterhaltung, kündigte heute an, dass Version 2.3 „Erinnerungen an vergangene Träume“ des Urban-Action-RPGs Zenless Zone Zero am 15. Oktober veröffentlicht wird. In diesem Update verbünden sich Spielende mit dem Spukschuppen und betreten das neu freigeschaltete Gebiet „Zeitschwurhügel“, wo in den Ruinen einer verlassenen Anlage unheimliche Legenden zum Leben erwachen. Neben dem neuen Areal stehen auch frische Agenten bereit: Lucia, Yidhari und Komano Manato schließen sich dem Kampf an, begleitet von neuen Spielmechaniken, Outfits für Vivian und Manato sowie fesselnden Aktionen.

Der Zeitschwurhügel birgt wertvolles Lumit-Erz und die Überreste alter Forschungsstätten, die von düsteren Mythen umwoben sind, verschwundene Minenarbeiter, das Läuten einer Phantomglocke, Kreaturen, die tief in die Herzen blicken, und Hypnotiseure, die ihre Opfer in ewige Träume fesseln. Die Proxys werden beauftragt, diese Vorfälle zu untersuchen und die Wahrheit hinter den mysteriösen Ereignissen aufzudecken.

Neue Mitglieder des Spukschuppens:

Die neuen Mitglieder des Spukschuppens bereichern das Kampffeld nicht nur durch ihre Faszination für Geistergeschichten, sondern auch durch außergewöhnliche Fähigkeiten:

Lucia (Rang S, Äther-Support) kann durch gesammelte Traumpunkte den Zustand „Traum“ betreten und mit „Ätherschleier – Urquell“ die maximalen LP ihrer Verbündeten steigern, wodurch deren Schaden erheblich wächst.

(Rang S, Äther-Support) kann durch gesammelte Traumpunkte den Zustand „Traum“ betreten und mit „Ätherschleier – Urquell“ die maximalen LP ihrer Verbündeten steigern, wodurch deren Schaden erheblich wächst. Yidhari (Rang S, Eis-Spaltung) kombiniert Durchhaltevermögen mit Risikofreude. Ihre Angriffe ignorieren gegnerische Verteidigung und verstärken sich, je niedriger ihre eigenen LP fallen.

(Rang S, Eis-Spaltung) kombiniert Durchhaltevermögen mit Risikofreude. Ihre Angriffe ignorieren gegnerische Verteidigung und verstärken sich, je niedriger ihre eigenen LP fallen. Komano Manato (Rang A, Feuer-Spaltung) setzt rohe Feuerkraft ein, deren Intensität mit seinen maximalen LP zunimmt.

Zusätzlich feiern Vivian (Äther – Anomalie) und Ju Fufu (Feuer – Durchbruch) ihre Rückkehr in die exklusiven Kanäle dieser Version.

Weitere Optimierungen:

Version 2.3 bringt darüber hinaus zahlreiche Optimierungen: Anby (Soldatin Nr. 0) erhält verbesserte Mechaniken, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Der neue Modus „Schwellensimulation“ fordert Proxys mit taktischen Mehrfachkämpfen, während die Aktion „Wenn Träume unvollendet bleiben“ erstmals ein rundenbasiertes Kampfsystem mit kontrollierbaren Monstern einführt. Als krönende Belohnung wartet hier der neue Agent Manato kostenlos. Die beliebte Foto-Aktion „Klick! Strahlender Schlag“ kehrt ebenfalls zurück, erweitert um neue Kamerafreiheiten, Filter und Rahmen.

Auch ein Blick in die Zukunft darf nicht fehlen: Die Geschichte von New Eridu entwickelt sich weiter, und neue Agenten wie Banyue, Dialyn, Zhao und Ye Shunguang stehen bereits in den Startlöchern. Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten alle Spielenden in Version 2.3 zusätzliche Belohnungen: 10 verschlüsselte Masterkassetten, 10 Boopons und 600 Polychrom.

Zenless Zone Zero Version 2.3 „Erinnerungen an vergangene Träume“ erscheint am 15. Oktober für PlayStation®5 Pro, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.