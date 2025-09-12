Yoshi and the Mysterious Book führt euch zurück auf Yoshis Island

Nintendo hat während einer aktuellen Präsentation ein brandneues Abenteuer für den beliebten Dino-Helden enthüllt: Yoshi and the Mysterious Book. Das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 im Frühjahr 2026 und führt die Tradition der klassischen Yoshi-Jump’n’Runs fort.

Yoshi and the Mysterious Book bietet klassisches Gameplay im Stil von Yoshi’s Island

Laut Nintendo setzt das neue Spiel auf traditionelles 2D-Side-Scrolling, das stark an den SNES-Klassiker Yoshi’s Island erinnert. Spieler dürfen sich auf eine bunte, handgezeichnet wirkende Optik freuen, die nostalgische Fans ebenso ansprechen dürfte wie Neueinsteiger. Der Schwierigkeitsgrad scheint bewusst eher gemütlich gehalten zu sein – ideal für Familien und Gelegenheitsspieler.

Eine neue Geschichte mit Mr. E, dem sprechenden Buch

Die Handlung beginnt auf Yoshis Heimatinsel, als plötzlich ein mysteriöses sprechendes Buch namens Mr. E vom Himmel fällt. In dessen Seiten verbergen sich Informationen über seltsame Kreaturen. Yoshi beschließt, das Geheimnis zu lüften und begibt sich auf eine Reise durch fantastische Welten, die direkt aus den Seiten des Buches entspringen. Yoshi neues Abenteuer erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 im Frühjahr 2026. Weitere Details zum Umfang, möglichen Koop-Modi oder neuen Gameplay-Features will Nintendo in den kommenden Monaten enthüllen.