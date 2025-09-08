World of Warships: Legends – Spanien-Update mit neuen Kreuzern, Events & Belohnungen

Wargaming, Entwickler und Publisher des historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels World of Warships: Legends für Konsolen, präsentiert im September-Update zahlreiche Neuerungen und Events. Im Mittelpunkt steht die Einführung Spaniens als neue spielbare Nation, die mit einer Reihe von Kreuzern über den Forschungsbaum ins Spiel kommt. Spieler können durch das Abschließen des Forschungsbaums und das Sammeln spanischer Kreuzer-Kisten Schiffe der Stufen I bis VIII freischalten, darunter Júpiter, Navarra, Almirante Cervera, Galicia, Baleares, Asturias, Cataluña und Andalucía. Ein legendäres Schiff ist ebenfalls in Aussicht. Die begehrten Kisten lassen sich unter anderem durch die Kampagne „Shield of Troy“ oder die Armada Española-Sammlung verdienen, einer Kartensammlung, die der spanischen Marine gewidmet ist.

Zusätzlich steht der neue Kalender „Bound by Duty“ bereit, der über drei Wochen hinweg tägliche Aufgaben bietet. Dabei können Spieler nicht nur weitere Kreuzer-Kisten, sondern auch Kommandanten-Fortschrittsgegenstände und den neuen spanischen Kommandanten Pascual Cervera y Topete erhalten. Dieser bringt die Fähigkeit „Unerschütterlicher Geist“ mit, die erlittene Schäden reduziert, sowie zwei besondere Fertigkeiten: „Vorwarnung“, welche die Nachladezeit der Hauptbatterie bei Entdeckung verkürzt, und „Ehrenhaftes Opfer“, eine legendäre Fähigkeit, die die Anzahl der Granaten im Ready Rack erhöht.

Die Kampagne „Shield of Troy“ umfasst insgesamt 80 Meilensteine und belohnt Fortschritt mit Credits, Tarnungen, Boostern, Erfahrungspunkten und spanischen Kreuzer-Kisten. Wer die Kampagne mit aktiver Admiralitätsunterstützung abschließt, erhält zusätzlich den Commonwealth-Premiumkreuzer Hector der Stufe VIII sowie den Commonwealth-Kommandanten Harold B. Farncomb.

Darüber hinaus bringt das Event „Golden Tides“, inspiriert vom kulturellen Erbe des Nahen Ostens und Nordafrikas, neue Schiffe ins Spiel. Über den Shop und Sunduq-Kisten können Spieler unter anderem den legendären deutschen Zerstörer Sharki, das sowjetische Premium-Schlachtschiff Mahtaga (Stufe VIII), den italienischen Premium-Kreuzer Mirage (Stufe VII), das US-amerikanische Premium-Schlachtschiff Kheper (Stufe VI) und den japanischen Premium-Kreuzer Desert Falcon (Stufe IV) erwerben. Außerdem sind neue Kommandanten-Skins wie Lucky Rami, Zarion Safir und Khalzar the Sunblade erhältlich.

Abgerundet wird das Update durch die Rückkehr der beliebten Kooperation mit Azur Lane, die vom 8. September bis 6. Oktober läuft. Spieler dürfen sich auf zahlreiche einzigartige Kommandanten, Schiffe und Skins aus allen bisherigen sechs Kollaborationswellen sowie auf eine kostenlose Mission freuen.