World of Warcraft – Mists of Pandaria Classic: Erstes Inhaltsupdate „Landung“ mit neuen Szenarien & Kampfgilde

Mit „Landung“ erscheint das erste große Inhaltsupdate für World of Warcraft – Mists of Pandaria Classic. Damit beginnt nicht nur der offene Krieg auf Pandaria, als die Auseinandersetzung zwischen Horde und Allianz an der Küste der Krasarangwildnis eskaliert, sondern auch eine Vielzahl neuer Abenteuer. Furorion ruft die Helden dazu auf, sich auf die Jagd nach legendären Gegenständen zu begeben, und bietet allen Kampfeslustigen die Möglichkeit, sich in der neu eröffneten Kampfgilde Ruhm und Prestige zu erkämpfen.

Nachdem sich die Nebel gelichtet haben und Pandaria offenbart wurde, hat das Rennen um seine Macht begonnen. Die Spannungen zwischen Allianz und Horde erreichen einen neuen Höhepunkt, und beide Fraktionen entsenden ihre Flotten an die Küste der Krasarangwildnis. Dort können Spielercharaktere neue Basen errichten, um wertvolle Ressourcen kämpfen und sich mit täglichen Quests die Gunst der jeweiligen Fraktion sichern – sei es bei der Operation Schildwall oder der Herrschaftsoffensive.

Ein zentrales Highlight des Updates sind die fünf neuen Szenarien, darunter „Löwenlandung“ für die Allianz und „Herrschaftsfeste“ für die Horde. Hinzu kommt die Kampfgilde, die in Sturmwind und Orgrimmar ihre Tore öffnet: Untergrundarenen für all jene, die ihr Können im Kampf unter Beweis stellen und sich später mit ihren Erfolgen brüsten wollen. Darüber hinaus erwarten die Spieler zahlreiche weitere Neuerungen, darunter Stufenaufstiege und Rufbelohnungen für Nebencharaktere, Gegenstandsaufwertungen für PvE- und PvP-Ausrüstung sowie die Option, das Spiel mit hochauflösenden Texturen zu erleben.