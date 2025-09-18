World of Warcraft: Legion Remix – Alle Infos zum Event ab 7. Oktober

Eternus und der ewige Drachenschwarm setzen ihre Reise in die Vergangenheit fort und richten ihren Blick diesmal auf die Ereignisse der beliebten Legion-Erweiterung. Am 7. Oktober startet World of Warcraft: Legion Remix, ein zeitlich begrenztes, saisonales Ereignis, bei dem die Spielenden einen sogenannten Zeitläufer erstellen und mit einer der ursprünglichen zwölf Legion-Klassen die gesamte Erweiterung von Stufe 10 bis 80 in beschleunigtem Tempo erleben können.

Dabei sorgen umfassende Gameplay-Anpassungen für ein frisches Spielerlebnis. Überarbeitete Artefaktwaffen dienen als zentrale Quelle der Macht: Auf einem von fünf Pfaden: Natur, Dämonisch, Arkan, Sturm oder Heilig, lassen sich mächtige Eigenschaften freischalten, und dieses System gilt für alle Klassenartefaktwaffen gleichermaßen. Wer eine größere Herausforderung sucht, kann auf der Weltstufe „Heroisch“ spielen, die den Schwierigkeitsgrad von Weltinhalten wie seltenen Gegnern und Weltquests erhöht und so auch die Belohnungen steigert. Für Fans von Mythisch+ bieten die sogenannten anachronistischen Schlüsselsteine die Möglichkeit, die Dungeons von Legion mit bekannten und neuen Affixen an ihre Grenzen zu bringen. Zusätzlich erhalten alle Spielerinnen des modernen World of Warcraft fünf neue Charakterplätze, ideal, um weitere Zeitläufer zu erstellen. Anders als beim Mists of Pandaria Remix lassen sich diese Charaktere dank Community-Feedback jederzeit nach The War Within übertragen, ohne bis zum Ende des Events warten zu müssen. Neben all diesen Neuerungen warten zahlreiche Belohnungen, darunter Ausrüstung, Haustiere und Reittiere aus Legion sowie exklusive Gegenstände, die nur während dieses besonderen Ereignisses erhältlich sind.

Weitere Informationen zu Legion Remix findet ihr auf der offiziellen Webseite von World of Warcraft.