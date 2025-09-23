World of Warcraft feiert das Braufest 2025

Pünktlich zum Oktoberfest ist es auch in World of Warcraft wieder Zeit für das Braufest. Vor den Toren Eisenschmeides und Orgrimmars begehen Allianz und Horde das alljährliche Fest mit Bier und wilden Widderrennen. Das Fest geht vom 23. September 2025 bis zum 9. Oktober 2025 um 7:00 Uhr.

Endlich ein neues Mount

Dieses Jahr gibt es bei dem alltbekannten Event-Boss Coren Düsterbräu ein neues Mount zu erspielen. Der Fassbomber des Braufests wartet darauf, von den Helden Azeroths in ihre Sammlung aufgenommen zu werden. Man muss einfach nur Coren Düsterbräu besiegen und das nötige Quäntchen Glück mitbringen, schon kann man Pilot seines eigenen Fasshubschraubers werden.

Darüber hinaus gibt es auch ein neues Spielzeug. Für 200 Braufestmarken kann man den Brauerballon erstehen, einen Luftballon in Form eines Bierkruges.

Das Oktoberfest von Azeroth

In verschiedenen Quest und Minispielen muss man Fässer ausliefern, um die Wette essen oder mit Bierkrügen um sich werfen. Als Event-Währung kann man Braufestmarken sammeln und diese für Haustiere, Spielzeuge und viele weitere Ingame-Gegenstände ausgeben. Da das Event zeitlich begrenzt ist, muss man hier natürlich gut am Ball bleiben, daher einmal die schnellsten Markenquellen in der Übersicht:

Tägliche Quests: Widderrennen – eines der effizientesten Minispiele. Mit guter Steuerung kannst du in wenigen Minuten viele Marken verdienen. Fasslieferung – ebenfalls täglich wiederholbar und bringt solide Marken.

Event-Boss Coren Düsterbräu: Einmal pro Tag pro Charakter besiegbar. Neben Marken gibt es die Chance auf Reittiere, Spielzeuge und Ausrüstung.

Dunkeleisenzwerge abwehren: Mehrmals täglich greifen sie das Fest an. Wenn du mithilfst, gibt’s Marken und Spaßfaktor.



Darüber hinaus lohnt es sich natürlich, mit mehr als einem Char am Event teilzunehmen, um noch mehr Marken zu sammeln und die Chancen auf seltene Drops zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Tipps: Wenn man alle 12 Tavernen auf den Dracheninseln besucht, kann man sich den Erfolg „Eine Runde aufs Haus“ erspielen und wenn man morgens oder abends die Fassanstichzeremonie besucht, kann man Buffs erhalten, die das Farmen erleichtern.

Die optimale Braufest-Tagesroute

Direkt nach dem Einloggen

Zum Braufestplatz vor Orgrimmar (Horde) oder Eisenschmiede (Allianz) gehen.

Widderrennen starten → bringt sofort Marken und ist schnell erledigt.

Danach gleich die Fasslieferung-Quest machen (ebenfalls täglich).

Event-Boss Coren Düsterbräu

Über den Dungeonbrowser in die Schwarzfelstiefen.

Einmal pro Tag pro Charakter besiegbar → Marken + Chance auf Mounts, Spielzeuge und Transmog.

Tipp: Mit mehreren Chars lohnt es sich richtig, da jeder eine eigene Chance hat.

Für Zwischendurch

Dunkeleisenzwerge abwehren, wenn sie den Festplatz angreifen → gibt Marken und macht Spaß.

Fassanstrich-Zeremonie (morgens und abends) mitnehmen → 2 Stunden Buff + Bonus fürs Farmen.

Noch mehr Marken