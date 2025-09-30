World of Tanks x Wolfenstein: Battle-Pass-Special mit Blazkowicz & neuem Panzer

Das Team von World of Tanks kündigt eine spektakuläre Zusammenarbeit mit der legendären Videospielreihe Wolfenstein von MachineGames an. Ab dem 2. Oktober können sich die Spieler im Battle-Pass-Special „Wolfenstein“ die Unterstützung von William J. Blazkowicz und seinen Widerstandsgefährten sichern. Bis zum 13. Oktober haben alle Kommandanten die Möglichkeit, exklusive Belohnungen im Wolfenstein-Stil freizuschalten, darunter ikonische Charaktere als Besatzungsmitglieder, 2D-Stile für Panzer, zahlreiche Anpassungselemente und erstmals auch einen deutschen schweren Stufe-VIII-Panzer mit Doppelgeschütz: den gefürchteten Zwilling.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Zwilling, ein erbeuteter Panzer der Truppen des Regimes, wurde von Blazkowicz und seinen Verbündeten für den Widerstand umfunktioniert. Mit seiner stabilen Panzerung, der schnellen Zielführung und seiner Manövrierfähigkeit kombiniert er Präzision und Feuerkraft, sowohl in Form vernichtender Doppelsalven als auch gezielter Einzelschüsse. Eingehüllt im 3D-Stil „Götterfaust“ präsentiert er sich in brutalistischem Industriedesign, das kantige Panzerplatten mit Wolfenstein-typischen Motiven verbindet, von der Drohnenwanne über Teile einer Zitadelle bis hin zum Trophäenkopf eines Panzerhunds. So wird der Panzer zum Symbol der Vergeltung des Widerstands.

Darüber hinaus betreten fünf Originalcharaktere aus Wolfenstein das Schlachtfeld, vollständig vertont von ihren Originalsprechern. Im Verlauf der Kapitelprogression rekrutieren Spieler nicht nur den legendären William J. Blazkowicz, sondern auch seinen Erzfeind Wilhelm „Totenkopf“ Strasse, beide mit Null-Vorteilen. Über zusätzliche Pakete lassen sich außerdem Anya Oliwa und Caroline Becker aus dem Widerstand ins Team holen, während die bedrohliche Frau Engel mit drei Vorteilen und einzigartiger Sprachausgabe das Schlachtfeld bereichert.

1 von 4

Wer alle 40 Stufen der Standardbelohnungen meistert, darf sich auf ein prall gefülltes Arsenal im Wolfenstein-Stil freuen: exklusive Dekore, Schriftzüge, 2D-Stile und sogar William J. Blazkowicz selbst als Panzerkommandant. Auch Wilhelm „Totenkopf“ Strasse gehört zu den Belohnungen und kann freigespielt werden.

Für eine noch intensivere Erfahrung stehen außerdem thematische Pakete und besondere Gefechtsaufträge bereit, die zusätzliche Belohnungen im unverkennbaren, düster-unbeugsamen Stil der Wolfenstein-Reihe liefern.