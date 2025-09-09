Wolfenstein 3: MachineGames deutet Fortsetzung der Kult-Shooter-Reihe an

Nach dem Release von Indiana Jones and the Great Circle samt The Order of the Giants-DLC könnte sich Entwickler MachineGames mit Bethesda nun wieder seinem wohl bekanntesten Franchise widmen: Wolfenstein. Hinweise auf eine mögliche Rückkehr von BJ Blazkowicz gibt es jedenfalls reichlich.

„Wir haben immer eine Trilogie geplant“

In einer neuen Noclip-Dokumentation über die Geschichte von MachineGames sprach Studioleiter Jerk Gustafsson offen über die Zukunft der Reihe: „Wir haben das [Wolfenstein] immer als Trilogie gesehen. Diese Reise für BJ [Blazkowicz] war schon von Anfang an geplant – noch in den ersten Wochen bei id, als wir The New Order skizziert haben.“ Damit bestätigt Gustafsson, dass nach The New Order (2014) und The New Colossus (2017) definitiv noch ein dritter Hauptteil vorgesehen ist.

Was bisher geschah

Zwischen den großen Releases brachte MachineGames mit The Old Blood (2015) ein Prequel, mit Youngblood (2019) einen Koop-Ableger um BJs Töchter Jess und Soph sowie das PS VR-Spiel Cyberpilot. Doch viele Fans warten seit Jahren auf die angekündigte Fortsetzung der Hauptreihe.

Hoffnung auf ein klassisches Singleplayer-Erlebnis

Nach dem eher verhaltenen Feedback zu Youngblood hoffen Spieler weltweit, dass Wolfenstein 3 wieder auf die bewährte Formel zurückgreift: eine packende, lineare Singleplayer-Kampagne mit BJs Kampf gegen das Regime. Gustafsson selbst macht den Fans Hoffnung: „Wir sind noch nicht fertig mit Wolfenstein. Wir haben eine Geschichte zu erzählen.“

Wann eine offizielle Ankündigung folgt, ist bislang unklar. Angesichts des jüngst abgeschlossenen Indiana-Jones-Projekts könnte MachineGames’ Fokus nun jedoch wieder ganz auf BJ Blazkowicz liegen.