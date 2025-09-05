Warhammer 40,000: Space Marine 2 feiert Jubiläum mit dem bisher größten Update

Focus Entertainment und Saber Interactive feiern das einjährige Jubiläum von Warhammer 40,000: Space Marine 2 mit einem gewaltigen Update voller kostenloser Inhalte. Das Jubiläums-Update ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar und markiert gleichzeitig den Start von Season Pass II, der Fans mit frischen kosmetischen Inhalten versorgt.

Das Jubiläums-Update im Überblick

Spieler dürfen sich auf das bislang größte kostenlose Content-Paket freuen, das neue Modi, Karten, Waffen und Gegner ins Spiel bringt. Zu den Highlights gehören:

Neue Mission: „Vortex“ mit der Mutalith-Vortexbestie als furchterregendem Boss

„Vortex“ mit der als furchterregendem Boss Neue PvP-Arena: „Brücke“ auf Avarax

„Brücke“ auf Avarax Neuer PvE-Modus: „Stratagems“ mit täglichen und wöchentlichen Gameplay-Modifikatoren

„Stratagems“ mit täglichen und wöchentlichen Gameplay-Modifikatoren Neuer PvP-Modus: „Höllenschlächter-Ansturm“ – inkl. spielbarem Höllenschlächter

„Höllenschlächter-Ansturm“ – inkl. spielbarem Höllenschlächter Drei neue Waffen: Pyroblaster, Pyrokanone & Energieaxt, plus Varianten wie die Xenos-Phasenklinge oder das doppelseitige Kettenschwert

Pyroblaster, Pyrokanone & Energieaxt, plus Varianten wie die Xenos-Phasenklinge oder das doppelseitige Kettenschwert Neuer Majoris-Gegner: die Chaosbrut in drei einzigartigen Varianten

die Chaosbrut in drei einzigartigen Varianten Sechs neue Chaos-Champion-Skins , freischaltbar im „Ewiger Krieg“-Modus

, freischaltbar im „Ewiger Krieg“-Modus Erweiterte Individualisierung: Vollständig anpassbare Champion-Skins für alle Klassen

Neue DLCs: Black Templars & Imperial Fists

Zeitgleich mit dem Jubiläums-Update erscheint der zweite Season Pass, begleitet von zwei brandneuen DLCs:

Black Templars Champion Pack: Enthält einen exklusiven Champion-Skin für die Verteidiger-Klasse sowie einen einzigartigen Energieschwert-Skin.

Enthält einen exklusiven Champion-Skin für die Verteidiger-Klasse sowie einen einzigartigen Energieschwert-Skin. Imperial Fists Cosmetic Pack: Über 40 neue kosmetische Items und Wappen, die sieben Unterabteilungen der Imperial Fists würdigen.

Zusätzlich ist das Ultramarines Champion Pack nun separat erhältlich, mit einem markanten Champion-Skin für die Zerstörer-Klasse und einem speziellen Skin für den Schweren Bolter.

Neue Editionen & Sonderangebote

Zum Jubiläum gibt es attraktive Angebote:

Focus Publisher Weekend : Bis zu 50 % Rabatt auf allen Plattformen.

: Bis zu auf allen Plattformen. 2-Year Anniversary Edition : Enthält das Basisspiel + beide Season Passes.

: Enthält das Basisspiel + beide Season Passes. 1-Year Anniversary Edition (ehemals Gold Edition): Enthält Basisspiel + Season Pass I.

Ein neues Jahr voller Content

Das Jubiläums-Update markiert nur den Anfang, Spieler können sich auf ein weiteres Jahr voller kostenloser Inhalte freuen. Über die neue Plattform Focus Together können Fans Feedback geben, Community-Belohnungen erhalten und die Zukunft von Space Marine 2 aktiv mitgestalten. Wer also noch nicht eingestiegen ist: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich dem Ruf der Schlacht anzuschließen!