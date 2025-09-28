Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Erster Gameplay-Trailer enthüllt Rückkehr nach Kronus

Deep Silver und KING Art Games haben im Rahmen der PC Gaming Show Tokyo Direct den ersten Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV enthüllt. Der Clip mit dem Titel „Back to War“ besteht vollständig aus In-Engine-Gameplay und markiert die langersehnte Rückkehr auf den Planeten Kronus, viele Jahre nach den Ereignissen von Dawn of War: Dark Crusade.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Spiel setzt auf klassische RTS-Schlachten, kombiniert mit filmreifer Inszenierung. Fans dürfen sich auf die Rückkehr des Basenbaus, spektakuläre Kampfanimationen durch den Combat Director sowie abwechslungsreiche Biome freuen, die es im Kampf um die Rückeroberung von Kronus zu erobern gilt.

Kronus brennt erneut

Die Space Marines stellen sich erbarmungslosen Ork-Horden entgegen, unterstützt vom Adeptus Mechanicus, der ebenso entschlossen ist, den Feind zu vernichten. Der Sieg scheint greifbar, bis eine neue Gefahr das Schlachtfeld betritt: die Necrons. Mit ihrer überwältigenden Macht zwingen sie die imperialen Streitkräfte, ihre Armeen neu zu formieren und zu verstärken, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben.

Der Trailer, komplett in der Spiel-Engine erstellt, liefert einen ersten Vorgeschmack auf das Gameplay und endet mit einem eindringlichen Aufruf zu den Waffen. Die Frage bleibt: Welches Banner wird aus den Flammen emporsteigen?

1 von 5

Über Dawn of War IV

Warhammer 40,000: Dawn of War IV verspricht ein intensives Science-Fiction-RTS-Erlebnis für PC, das das beliebte Universum detailgetreu zum Leben erweckt. Spieler übernehmen die Kontrolle über vier Fraktionen in einer epischen, nichtlinearen Kampagne, treten in packenden Multiplayer-Gefechten gegeneinander an und genießen die von Fans geschätzten Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr.