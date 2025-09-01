Wargaming feiert 10 Jahre World of Warships mit großem Jubiläums-Update

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden, historisch detailgetreuen Multiplayer-Marinespiels World of Warships, begeht sein 10-jähriges Bestehen mit einem prall gefüllten September-Update. Spieler dürfen sich auf zahlreiche Gratis-Belohnungen wie Supercontainer, neue Schiffe, einen Hafen voller Easter Eggs und den Early Access für deutsche Kreuzer freuen. Ergänzt wird das Event durch den beliebten Spielmodus „Blast from the Past“, der in verschiedene Epochen der Spielgeschichte entführt, sowie frische Saisons für Clan- und Ranglistengefechte.

Zehn Jahre – eine Erfolgsgeschichte auf hoher See

Seit dem Start hat World of Warships seine Community stetig vergrößert, über 800 originalgetreu nachgebildete Schiffe ins Spiel gebracht und mehr als 1,2 Milliarden Spielstunden verzeichnet. Neben dem Spielbetrieb engagierte sich Wargaming für wohltätige Zwecke, unterstützte Organisationen wie Save the Children und Help for Heroes und sammelte gemeinsam mit der Community über 240.000 US-Dollar. Auch Projekte wie der jährliche Livestream „Longest Night of Museums“ wurden ins Leben gerufen, um maritimes Wissen weltweit zu teilen.

Ein Monat voller Geschenke

Zum Jubiläum gibt es vier Wochen lang kostenlose Schiffe, Boni und mehr. Wer sich täglich einloggt, erhält Belohnungen aus dem Login-Kalender, darunter Supercontainer, Kohle, Credits, freie Erfahrung, Premium-Spielzeit und Festtags-Token. Diese Token lassen sich zusätzlich über Kampfleistungsboni verdienen und in der Waffenkammer gegen bis zu 130 Supercontainer eintauschen, darunter „Finest Hour“, „Resolute and Rapid“, „The Age of Sa Zhenbing“ oder „Battle of Paso De Patria“. Auch der japanische Premium-Kreuzer Kushiro der Stufe X ist dabei.

Container für alle – und besondere Extras für Veteranen

Spieler können zahlreiche kostenlose Container mit seltenen Schiffen erhalten. Ein spezieller Jubiläums-Container garantiert ein Stufe-VI-Schiff, während ein Premium-Schiff-VII-Container über den Event-Pass erspielt werden kann. Langjährige Kapitäne profitieren zusätzlich: Wer seit über fünf Jahren und mindestens 25 Gefechten dabei ist, erhält einen Premium-Schiff-VIII-Elite-Container, und Spieler der ersten Stunde bekommen sogar einen Premium-Schiff-X-Elite-Container.

Nostalgie pur: „Blast from the Past“ und neuer Hafen

Der zeitlich begrenzte Modus ist in sechs Kapitel gegliedert, die jeweils eine Ära von World of Warships widerspiegeln, mit passenden Schiffen, Karten und Gameplay. Das Finale vereint alle Elemente und stellt neue Herausforderungen.

Im neuen Hafen „Decade Dock Port“ warten zahlreiche Easter Eggs aus zehn Jahren Spielgeschichte. Ein digitales Tagebuch erzählt die Entwicklung des Spiels, während ein überarbeiteter Update-Navigator aktuelle Informationen liefert und ein personalisierter Karrierebericht die eigenen Statistiken aufschlüsselt.

Neue deutsche Kreuzer im Early Access

Mit dem Jubiläums-Update legen auch neue deutsche Kreuzer ab: Deutschland (Stufe VI), Admiral Scheer (VII), Knesebeck (VIII), Manteuffel (IX) und Prinz Adalbert (X). Die Schiffe sind auf Nahkampf ausgelegt, verfügen über mächtige Hauptgeschütze, präzise Sekundärbatterien mit manueller Steuerung, verbesserte Hydroakustik und starke Verteidigungswerte. Für Knesebeck, Manteuffel und Prinz Adalbert gibt es zudem drei permanente Tarnungen.

Weitere Highlights des Updates

Zum Abschluss bringt das Update zum 10. Geburtstag von World of Warships die Fortsetzung der Kampagne „In the Name of Tomorrow“, die Rückkehr der asymmetrischen Gefechte, eine überarbeitete Modulkontrolle, U-Boote in Operationen sowie neue Saisons für Clan- und Ranglistengefechte.

Die kompletten Patchnotes gibt es bei Wargaming.