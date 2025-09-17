Wargaming feiert 10 Jahre World of Warships mit großem Jubiläums-Event

Wargaming, Entwickler und Publisher des erfolgreichen, historisch inspirierten Multiplayer-Marinespiels World of Warships, setzt die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen mit einem besonderen Highlight fort: einem 10-stündigen Livestream voller Boni, exklusiver Twitch Drops und interaktiver Aktionen für Fans weltweit. Zusätzlich warten drei außergewöhnliche Sammlerstücke, die in Kooperation mit namhaften Partnern entstanden sind: eine limitierte Pilotenbrille von Randolph Engineering, ein Comic über die Yamato in Zusammenarbeit mit MOZUMA sowie ein Kraken-Plüschtier von Makeship.

10 Stunden Stream für 10 Jahre Seeschlachten

Am Donnerstag, dem 18. September, startet World of Warships einen 10-stündigen Jubiläumsstream, um ein Jahrzehnt voller packender Gefechte zu feiern – mit über 1,2 Milliarden gespielten Stunden und fast einer Milliarde Schlachten. Ab 13:00 Uhr können Fans weltweit auf dem offiziellen Twitch-Kanal einschalten, ab 18:00 Uhr beginnt der europäische Stream. Teilnehmer haben die Chance auf exklusive Ingame-Preise, darunter den britischen Premium-Kreuzer Belfast (Stufe VII) und den amerikanischen Premium-Flugzeugträger Enterprise (Stufe VIII).

Während der Übertragung darf die Community aktiv mitbestimmen: Abstimmungen beeinflussen den Verlauf des Streams in Echtzeit, zudem werden regelmäßig Belohnungen wie Twitch Drops und Bonus-Codes freigeschaltet.

Limitierte Jubiläums-Kooperationen

Zum runden Geburtstag bringt World of Warships gemeinsam mit internationalen Marken drei exklusive Sammlerstücke heraus:

Randolph Engineering: In Handarbeit gefertigte Aviator-Sonnenbrillen mit polarisierten Atlantic Blue-Linsen, robuster Tungsten-Cerakote-Beschichtung und WoWS-Logo. Nur 150 Exemplare sind ab dem 18. September erhältlich, inklusive Bonuscode und exklusivem Rabatt für Mitglieder des Captain’s Club.

MOZUMA: Der Comicroman Yamato: The Final Letters erzählt auf 60 Seiten die Geschichte der Besatzung des legendären japanischen Schlachtschiffs. Unterstützt wird das Projekt über Kickstarter, wo verschiedene Editionen und Sammlerpakete verfügbar sind.

Makeship: Ein liebevoll gestaltetes Kraken-Plüschtier, das ab dem 12. September vorbestellt werden kann. Käufer erhalten zusätzlich eine Woche kostenlosen Premium-Zugang im Spiel. Dank Klettverschluss am Helm lässt sich das Maskottchen individuell anpassen.

Jubiläums-Update im Spiel

Parallel zum Stream ist auch das große Jubiläums-Update live. Spieler dürfen sich auf kostenlose Schiffe, Geschenke, Events und viele Überraschungen freuen. Ein besonderes Highlight ist der neue Hafen „Decade Dock Port“, der die Geschichte des Spiels würdigt und voller Easter Eggs steckt – ein Erlebnis für Veteranen wie auch für neue Kapitäne.