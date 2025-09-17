Warborne Above Ashes: Sci-Fi-MMO startet am 19. September mit einem Mega-Event

Qooland Games bringt am 19. September das Sci-Fi-MMO Warborne Above Ashes für PC via Steam heraus. Die Veröffentlichung folgt auf drei umfangreiche Testphasen, in denen sich der Titel zu einem ausgereiften, groß angelegten PvP-Schlachtfeld entwickelt hat. Parallel zum neuen Gameplay-Trailer startet auch die Warband Pre-Creation Rally, bei der Spieler schon vor Release ihre Teams aufstellen und exklusive Belohnungen sichern können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Driftmaster-Rallye-Event läuft vom 26. August bis 18. September. Teilnehmer können ihre Warbands formen und Preise im Gesamtwert von über 70.000 US-Dollar gewinnen, darunter seltene Items, Premium-Ausrüstung und als Hauptpreis einen rund 12.000 Euro teuren Roboterhund.

Seit den ersten Tests haben sich über 500 Gilden aus 128 Ländern dem Spiel angeschlossen. Beim Steam Next Fest wurde Warborne Above Ashes als beste Demo in den Kategorien Online Competitive und MMO ausgezeichnet und schaffte es unter die Top 10 der kostenlosen Demos.

Zum Launch treten einige der bekanntesten Gilden der Welt gegeneinander an:

Legenden aus Albion: Die früheren Top-Spieler Abigbanana, Srindou und Loserli aus Albion Online kämpfen nun Seite an Seite, trotz alter Rivalitäten.

Grey vs. Furia: Das nordamerikanische Team Grey unter Taktiker XYZ misst sich mit der lateinamerikanischen Fraktion Furia aus Brasilien, Mexiko und weiteren Ländern.

STFU’s Durchhaltevermögen: Strikeforce Umbra (STFU), überwiegend brasilianisch besetzt, erkämpfte sich Platz 2 der Rangliste und Platz 1 bei den Territoriumspunkten, angeführt von Veteranen wie Mono, Puero, Glorious und Andyr.

BloodCult’s Comeback: Die einstige Albion-Spitzengilde unter Lucifer ist nun als Varborn zurück und will ihr Vermächtnis mit unermüdlichem Einsatz zurückerobern.

Hauptfeatures:

Warborne Above Ashes bietet ein dauerhaft aktives Echtzeit-PvP-Schlachtfeld, auf dem rund um die Uhr echte Gegner warten, von schnellen Gefechten bis hin zu stundenlangen, fraktionsübergreifenden Territorialschlachten, in denen Strategie, Teamwork und Ausdauer entscheidend sind. Die Kämpfe sind flexibel gestaltet: Ob 1-gegen-1, in kleinen Gruppen oder in epischen 100-gegen-100-Schlachten mit bis zu 200 Spielern gleichzeitig, es gibt keine festen Teamgrößen oder Regellimits. Dank dynamischer Begegnungen kann jederzeit und überall ein Gefecht ausbrechen, sei es ein spontaner Zweikampf, eine Rachemission, eine massive Massenschlacht oder ein chaotisches Mehrfraktionen-Gefecht.

Statt langwieriger Story-Quests oder mühsamem Level-Grind können Spieler innerhalb von nur 30 Minuten ins Geschehen einsteigen. Mit über 40 einzigartigen Driftern, mehr als 100 Ausrüstungsteilen in 12 Sets, Fahrzeugen und dutzenden taktischen Gegenständen lassen sich unzählige Spielstile entwickeln, ganz ohne Klassenbeschränkungen, denn ein einziger Charakter bietet endlose Möglichkeiten. Die Spielmechanik legt besonderen Wert auf Funktionalität, Strategie und dramatische Comebacks: Gelände, Fähigkeiten, Gadgets, Gebäude, Fahrzeuge und sogar Gegner können taktisch genutzt werden, um die Oberhand zu gewinnen.

Zusätzlich können Spieler gewaltige Behemoths oder Kriegsmaschinen steuern, um das Schlachtfeld zu dominieren. Selbst in Gefechten mit über 200 Teilnehmern bleibt das Spiel dank moderner Streaming Runtime Virtual Texturing-Technologie flüssig und lagfrei, ein perfekter Schauplatz für Elite-Gilden, die um Ruhm und Vorherrschaft kämpfen.