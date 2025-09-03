Von der Gamescom auf die Piste: PAW Patrol Rescue Wheels: Championship bringt frische Fahrer ins Rennen

Outright Games hat neues Videomaterial und frische Screenshots zu PAW Patrol Rescue Wheels: Championship veröffentlicht und dabei drei weitere spielbare Charaktere vorgestellt. Pünktlich zu Halloween können kleine und große Fans ins rasante Rennabenteuer einsteigen, denn PAW Patrol Rescue Wheels: Championship erscheint am 31. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

In PAW Patrol Rescue Wheels: Championship schwingen sich die beliebten Fellfreunde aus der Erfolgsserie – produziert von Spin Master Entertainment, ausgestrahlt auf Nickelodeon und abrufbar bei Paramount+, hinter das Steuer, um in actiongeladenen Kartrennen gegeneinander anzutreten. Ob allein oder im lokalen Koop-Modus: Spielerinnen und Spieler können ihre Fahrzeuge während des Rennens in Monstertrucks verwandeln, spektakuläre Stunts ausführen, Boosts sammeln und Spezialfähigkeiten freischalten.

Das aktuelle Gameplay-Material zeigt erstmals die Fanlieblinge Roxi, Boomer und Bürgermeister Besserwisser in Aktion, jeder mit individuellem Fahrstil und eigenen Spezialmanövern. Die Szenen geben zudem einen Vorgeschmack auf neue Spielmechaniken und spannende Rennstrecken in Adventure Bay, Scallywag’s Island, Foggy Bottom und weiteren Schauplätzen.

Mit der erweiterten Charakterauswahl bleibt das Spiel für Kinder ab drei Jahren leicht zugänglich, bietet aber zugleich mehr spielerische Tiefe durch einzigartige Fähigkeiten und die charakteristischen Monstertruck-Features.

Hands-On auf der Gamescom:

Auf der gamescom 2025 konnten wir PAW Patrol Rescue Wheels: Championship gemeinsam in einem Meeting mit Chris Rose, Production Director bei Outright Games, anspielen. Hier fiel uns direkt auf, wie sich die Steuerung im Vergleich zu Paw Patrol: Grand Prix weiterentwickelt hat. Die Fahrzeuge besitzen ein deutlich verbessertes Fahrgefühl und es gibt auch viel mehr Möglichkeiten diese anzupassen. Ebenfalls neu ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, der eine größere Herausforderung mit sich bringt. Ideal, um auch die großen Fans der Helfer auf vier Pfoten etwas mehr zu fordern.