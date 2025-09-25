Vampires: Bloodlord Rising – Release verschoben & Steam-Playtest zu Halloween

„Es kann nur einen geben!“ – dieser Leitsatz gilt nicht nur für den Highlander, sondern auch für Vampire, die wohl eindrucksvollsten Geschöpfe unter den Untoten. Im Action-Adventure Vampires: Bloodlord Rising zeigt sich Dragos, der Protagonist des Spiels, respektvoll gegenüber dem geheimnisvollen Phyre, der als mächtiger „Elder“ gilt – und gewährt ihm noch eine verlängerte Ruhepause in seinem Sarg.

Für Spieler bedeutet das eine Verschiebung: Vampires: Bloodlord Rising, entwickelt vom polnischen Studio Mehuman Games und veröffentlicht von Toplitz Productions, wird nicht wie geplant am 23. Oktober 2025 erscheinen. Stattdessen startet der Titel nun am 30. Januar 2026 im Early Access für PC.

Ganz ohne Biss müssen Fans dennoch nicht auskommen. Pünktlich zu Halloween, ab dem 30. Oktober, lädt ein Steam-Playtest dazu ein, einen ersten Blick in die düstere Welt von Sangavia zu werfen. Dort gilt es, eine imposante Vampirburg zu errichten, gegen die Inquisition anzutreten und den Schleier um ein blutiges Geheimnis zu lüften. Die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen die Macher, um das Spiel weiter zu verfeinern und wertvolles Feedback der Community direkt in die Arbeit einfließen zu lassen.

Weitere Informationen zu Vampires: Bloodlord Rising finden sich auf der offiziellen Steam-Produktseite, wo das Spiel bereits zur Wunschliste hinzugefügt und eine Bewerbung für den Playtest eingereicht werden kann. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, kann zudem der Discord-Community von Toplitz Productions beitreten, um Updates, Features und exklusive Inhalte aus erster Hand zu erhalten.