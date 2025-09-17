Valheim erscheint endlich 2026 für PlayStation 5

Coffee Stain Publishing und Iron Gate Studio haben offiziell bestätigt, dass das beliebte Survival-RPG Valheim im kommenden Jahr auch auf die PlayStation 5 kommt. Damit endet die jahrelange Wartezeit vieler PlayStation-Fans, die bislang nur von weitem auf PC und Xbox zusehen konnten.

Vom PC-Hit zum Konsolen-Liebling

Valheim startete vor fast fünf Jahren im Early Access auf Steam und entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Phänomen. Später folgte die Xbox-Version im Jahr 2023, doch eine PS5-Portierung schien lange Zeit ausgeschlossen. Nun dürfen sich endlich auch PlayStation-Spieler in die von der nordischen Mythologie inspirierte Welt stürzen.

Valheim: Survival-Abenteuer mit Wikinger-Atmosphäre

Spieler übernehmen die Rolle gefallener Krieger, die in prozedural generierten Welten ums Überleben kämpfen müssen. Bis zu zehn Spieler können gemeinsam Ressourcen sammeln, Basen errichten und sich furchterregenden Kreaturen aus der nordischen Sagenwelt stellen. Besonders beliebt ist die Mischung aus herausforderndem Survival-Gameplay, atmosphärischem World-Building und intensiven Bosskämpfen.

Starke Community seit Jahren

Trotz seines Alters erfreut sich Valheim auch heute noch einer großen und aktiven Community. Regelmäßige Updates haben das Spiel stetig erweitert und verbessert, was die Vorfreude auf die PS5-Version zusätzlich anheizt.