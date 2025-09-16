Turtle Beach präsentiert Vulcan II TKL RGB Tastatur & Burst II Pro Maus für E-Sport

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach hat sein preisgekröntes Portfolio an PC-Peripheriegeräten um zwei neue Produkte erweitert: die mechanische Tastatur Vulcan II TKL RGB und die E-Sport-Maus Burst II Pro.

1 von 3

Mit der Vulcan II TKL RGB bringt das Unternehmen ein kompaktes Modell ohne Ziffernblock auf den Markt, das besonders für schnelle und präzise Eingaben in intensiven FPS- und MOBA-Spielen entwickelt wurde. Dank ihres Tenkeyless-Formfaktors schafft die Tastatur zusätzlichen Platz für weite Mausbewegungen und bietet mit vorgefetteten, Hot-Swap-fähigen TITAN-HS-Schaltern, schalldämpfendem Schaumstoff und einer robusten Aluminium-Oberfläche ein leises und zugleich präzises Tippgefühl. Gamer:innen können jede Taste individuell mit RGB-Beleuchtung versehen und über die Swarm II-App anpassen, während Funktionen wie ReacTap SOCD, Anti-Ghosting und EASY-SHIFT[+] für zuverlässige Eingaben und erweiterte Steuerungsmöglichkeiten sorgen. Ein abnehmbares USB-C-Kabel sowie integrierte Profile runden das auf Langlebigkeit ausgelegte Design ab.

1 von 3

Die Burst II Pro richtet sich an professionelle Spielende, die höchste Präzision und Geschwindigkeit verlangen. Mit einer echten 8K-Abfragerate und einer extrem niedrigen Latenz von nur 0,125 Millisekunden reagiert sie achtmal schneller als herkömmliche Gaming-Mäuse. Ihr Owl-Eye-Sensor mit 30.000 DPI, 750 IPS-Tracking und 70 g Beschleunigung sorgt für nahezu perfekte Genauigkeit auf allen Oberflächen, sogar auf Glas. Das symmetrische, ultraleichte Gehäuse mit nur 57 Gramm Gewicht ist speziell für mittelgroße Hände und Claw-Grip-Spielstile optimiert, während Titan-Optikschalter für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bei 8 kHz und bis zu 150 Stunden bei 1 kHz sowie optionalen Grip-Tapes und Skate-Sets bietet die Maus eine Kombination aus Ausdauer, Komfort und kompromissloser Leistung.

CEO Cris Keirn betont, dass Turtle Beach mit der neuen Tastatur und der Burst II Pro-Maus die erfolgreiche Vulcan- und Burst-Reihe konsequent fortführt und sowohl ambitionierten Gamer:innen als auch Profis leistungsstarke Werkzeuge für den Wettkampf an die Hand gibt.