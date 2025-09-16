Turtle Beach präsentiert Vulcan II TKL RGB Tastatur & Burst II Pro Maus für E-Sport

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach hat sein preisgekröntes Portfolio an PC-Peripheriegeräten um zwei neue Produkte erweitert: die mechanische Tastatur Vulcan II TKL RGB und die E-Sport-Maus Burst II Pro.
Mit der Vulcan II TKL RGB bringt das Unternehmen ein kompaktes Modell ohne Ziffernblock auf den Markt, das besonders für schnelle und präzise Eingaben in intensiven FPS- und MOBA-Spielen entwickelt wurde. Dank ihres Tenkeyless-Formfaktors schafft die Tastatur zusätzlichen Platz für weite Mausbewegungen und bietet mit vorgefetteten, Hot-Swap-fähigen TITAN-HS-Schaltern, schalldämpfendem Schaumstoff und einer robusten Aluminium-Oberfläche ein leises und zugleich präzises Tippgefühl. Gamer:innen können jede Taste individuell mit RGB-Beleuchtung versehen und über die Swarm II-App anpassen, während Funktionen wie ReacTap SOCD, Anti-Ghosting und EASY-SHIFT[+] für zuverlässige Eingaben und erweiterte Steuerungsmöglichkeiten sorgen. Ein abnehmbares USB-C-Kabel sowie integrierte Profile runden das auf Langlebigkeit ausgelegte Design ab.
Die Burst II Pro richtet sich an professionelle Spielende, die höchste Präzision und Geschwindigkeit verlangen. Mit einer echten 8K-Abfragerate und einer extrem niedrigen Latenz von nur 0,125 Millisekunden reagiert sie achtmal schneller als herkömmliche Gaming-Mäuse. Ihr Owl-Eye-Sensor mit 30.000 DPI, 750 IPS-Tracking und 70 g Beschleunigung sorgt für nahezu perfekte Genauigkeit auf allen Oberflächen, sogar auf Glas. Das symmetrische, ultraleichte Gehäuse mit nur 57 Gramm Gewicht ist speziell für mittelgroße Hände und Claw-Grip-Spielstile optimiert, während Titan-Optikschalter für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bei 8 kHz und bis zu 150 Stunden bei 1 kHz sowie optionalen Grip-Tapes und Skate-Sets bietet die Maus eine Kombination aus Ausdauer, Komfort und kompromissloser Leistung.
CEO Cris Keirn betont, dass Turtle Beach mit der neuen Tastatur und der Burst II Pro-Maus die erfolgreiche Vulcan- und Burst-Reihe konsequent fortführt und sowohl ambitionierten Gamer:innen als auch Profis leistungsstarke Werkzeuge für den Wettkampf an die Hand gibt.