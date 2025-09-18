Turtle Beach präsentiert neue Xbox- & Nintendo-Switch-Controller mit RGB, Lichteffekten & Mario-Design

Der Gaming-Zubehörspezialist Turtle Beach bringt eine neue Auswahl an Controllern auf den Markt, entwickelt für Xbox und offiziell für Nintendo Switch lizenziert.

Neue Varianten des Turtle Beach Rematch Advanced Wired:

Für Xbox und Windows-PC erscheinen vier frische Farbvarianten des Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controllers:

Blue Kitsune – inspiriert vom japanischen Fabelwesen, mit sanften Blautönen und automatischer Beleuchtung beim Anschließen

Cotton Candy – im Dunkeln leuchtend, für ein auffälliges Setup

Kyoto Bloom und Dark Cosmos, mit lentikulären Designs, die sich je nach Blickwinkel verändern

Alle Modelle bieten Hall-Effekt-Hair-Trigger mit zweistufiger Einstellung, frei belegbare Rücktasten, strukturierte Griffe und Sticks, integrierte Audiosteuerung sowie Mikrofon-Stummschaltung. Über die kostenlose Control Hub-App lassen sich weitere Anpassungen vornehmen.

Der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB:

Ebenfalls für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows erscheint der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Controller. Im ausgeschalteten Zustand dezent, entfaltet er beim Einschalten ein von Zeitmaschinen inspiriertes Design mit sieben RGB-Beleuchtungszonen und vier Effekten. Die Beleuchtung kann direkt am Controller oder per App gesteuert werden. Auch hier sorgen Hall-Effekt-Trigger, zwei programmierbare Rücktasten, ein 3-Meter-USB-C-Kabel sowie eine 3,5-mm-Headsetbuchse für Komfort und Präzision.

Der Turtle Beach Rematch Wireless Controller:

Für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 gibt es den neuen Rematch Wireless Controller, Mario Bricks Edition. Das lentikulare Design zeigt je nach Bewegung zwei dynamische Super-Mario-Motive im Ziegelstein-Look. Dank integrierter Bewegungssteuerung lassen sich Spiele wie Mario Kart World oder Super Mario Odyssey besonders intuitiv steuern.

„Unser Controller-Portfolio wächst stetig und bietet immer wieder neue, spannende Optionen für verschiedene Plattformen“, erklärt Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. „Von der RGB-Beleuchtung des Afterglow Ignite bis zu unserem neuesten Linsenmodell, der Mario Bricks Edition – jeder Controller hat seinen eigenen Reiz.“

Preise und Verfügbarkeit:

Alle sechs neuen Modelle sind ab 12. Oktober 2025 erhältlich und können bereits unter turtlebeach.com sowie bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden: