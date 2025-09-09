Trails in the Sky 1st Chapter: Neuer Trailer zeigt das wechselnde Kampfsystem

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Falcom haben einen neuen Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter veröffentlicht. Dieser stellt das Kampfsystem des JRPG-Klassikers in den Mittelpunkt und zeigt, wie Spieler nahtlos zwischen rundenbasierten Kämpfen und Echtzeit-Action wechseln können. Damit spricht der Titel direkt sowohl klassische Fans von Taktik-RPGs als auch Spieler an, die ein dynamischeres Kampferlebnis bevorzugen. Es greift somit direkt beide Lager ab nd verbindet die beiden Geschmäcker bei RPGs gekonnt miteinander, wie es schon Trails through Daybreak getan hat.

Demo jetzt spielbar: Erster Einblick in die Trails-Saga

Zusätzlich zum Trailer ist ab sofort eine Demo-Version von Trails in the Sky 1st Chapter verfügbar. Spieler können so schon vor dem offiziellen Release in die Welt von Liberl eintauchen. Und die ersten Stunden mit Estelle Bright und Joshua erleben. Die Demo bietet damit eine perfekte Gelegenheit, um sich mit den Gameplay-Mechaniken und dem atmosphärischen Storytelling der Legend of Heroes-Reihe vertraut zu machen.

Ein Klassiker der Legend of Heroes-Serie kehrt zurück

Trails in the Sky 1st Chapter gilt als einer der beliebtesten Teile der Legend of Heroes-Serie von Falcom und als Startpunkt der mittlerweile gigantischen Trails-Saga (Kiseki-Serie in Japan). Ursprünglich 2004 in Japan erschienen, legte das Spiel den Grundstein für ein ganzes JRPG-Universum. Dies wurde mit zahlreichen Fortsetzungen wie Trails in the Sky Second Chapter, Trails of Cold Steel und Trails into Reverie weitergeführt. Fans dürfen sich auf eine neu überarbeitete Version freuen, die erstmals auch auf PS5 und Nintendo Switch 2 erscheint.

Release im September, weltweiter Launch bestätigt

Der weltweite Release von Trails in the Sky 1st Chapter erfolgt am 19. September 2025 für:

PlayStation 5

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

PC via Steam

Damit können sowohl alteingesessene Fans als auch Neueinsteiger in eines der besten Story-getriebenen JRPGs der letzten 20 Jahre eintauchen.