Star Trek Online: Unleashed – Staffel 34 startet im September 2025

Arc Games und DECA haben angekündigt, dass Star Trek Online: Unleashed, die 34. Staffel des beliebten Free-to-Play-MMORPGs im Star-Trek-Universum, am 23. September 2025 für PC und am 11. November 2025 für PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht wird.

In dieser neuen Staffel stellen sich Captains einer riskanten Mission, bei der sie einem mächtigen Anführer der Ätherianer gegenübertreten. Dieser Einsatz könnte den entscheidenden Schlag gegen die Bedrohung der Ätherianer bedeuten. Spielerinnen und Spieler erwarten gefährliche Situationen auf bekanntem Terrain, neue Gefahren und unerwartete Herausforderungen. Die frischen Story-Inhalte fordern selbst erfahrene Captains heraus und bilden zugleich den Auftakt für weitere Entwicklungen, die schon bald folgen werden.

In Star Trek Online: Unleashed erwarten die Spielerinnen und Spieler spannende neue Inhalte. In der Episode „Die besten Pläne“ ruft Hugh, der bekannte Anführer der Kooperative-Borg und Leiter des Rückgewinnungsprojekts, die Captains dringend nach Deep Space 9. Mit entscheidenden Geheimdienstinformationen über den Aufenthaltsort von Thaseen-Fei begeben sie sich gemeinsam mit Hugh, Seven of Nine und weiteren Verbündeten auf eine riskante Extraktionsmission, die das Machtgefüge in der Galaxie nachhaltig verändern könnte. Parallel dazu bringt das neue Einsatzkommando „Zerschlagener Frieden“ die Captains in eine dramatische Situation: Während das Khitomer-Hauptquartier unter schwerem Beschuss steht, müssen sie auf einen Notruf reagieren und Seven of Nine im Orbit unterstützen, um feindliche Invasionen abzuwehren. Gleichzeitig gilt es, am Boden gegen Bedrohungen zu bestehen, Risse zu schließen und Angriffswellen zurückzuschlagen, selbst wenn sich dabei ehemalige Verbündete als Gegner entpuppen.