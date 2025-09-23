S.T.A.L.K.E.R. 2: Großes Update 1.6 „Night of the Hunter“ veröffentlicht, kurz vor PS5-Release

Das mit Spannung erwartete STALKER 2: Heart of Chornobyl hat ein neues, umfangreiches Update erhalten und das, obwohl der Titel für PlayStation 5 erst am 20. November 2025 erscheint. Entwickler GSC Game World hat nun das Update 1.6 „Night of the Hunter“ veröffentlicht, das zahlreiche Verbesserungen und neue Features mit sich bringt. Damit können sich PS5-Spieler schon jetzt auf einen technisch wie spielerisch gestärkten Release einstellen.

Neue Features: Nachtsicht, Laser-Visier und mehr

Mit Update 1.6 hält eine der meistgewünschten Funktionen Einzug ins Spiel. Nachtsichtgeräte, die das Überleben in den gefährlichen Zonen bei Nacht erleichtern. Darüber hinaus wurde ein Laser-Visier hinzugefügt, das präziseres Zielen ermöglicht. Sowie eine Offset-Aiming-Option, die Spielern mehr Flexibilität im Kampf gibt. Diese Neuerungen sollen vor allem die intensiven Feuergefechte in der radioaktiv verseuchten Open World noch taktischer und abwechslungsreicher machen. Besonders interessant sind aber die Anpassungen „unter der Haube“. Laut den Patch Notes wurde die NPC-KI umfassend überarbeitet. Gegner verhalten sich jetzt dynamischer, reagieren intelligenter auf Bedrohungen und sorgen so für noch unberechenbarere Begegnungen. Auch das Loot-System wurde neu ausbalanciert. Das bedeutet, dass die Verteilung und Qualität von Ausrüstung, Ressourcen und Belohnungen stärker an das Gameplay angepasst wurden. Ein wichtiger Schritt, um die Survival-Atmosphäre von STALKER 2 noch glaubwürdiger zu gestalten.

Ausblick: Engine-Upgrade und PS5-Features

Update 1.6 ist nur ein Teil der geplanten Verbesserungen. GSC Game World hat bereits eine umfangreiche Roadmap vorgestellt, die noch in diesem Jahr unter anderem ein großes Engine-Rework vorsieht. Damit soll das Spiel sowohl optisch als auch technisch auf ein neues Niveau gehoben werden.nAuf der PS5 dürfen sich Spieler zudem auf DualSense-Support mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern freuen, die das Erlebnis noch intensiver machen sollen.

Mit dem neuen Update „Night of the Hunter“ unterstreicht GSC Game World, wie ernst es dem Studio ist, STALKER 2 zum Release im November in bestmöglicher Form zu veröffentlichen. Neue Features wie Nachtsichtgeräte und Laser-Visier, dazu überarbeitete KI und Balancing, lassen die Vorfreude steigen. PS5-Spieler dürfen sich auf ein rundes und immersives Open-World-Erlebnis freuen, wenn das Spiel am 20. November 2025 endlich erscheint.