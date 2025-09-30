Soulmask enthüllt „Shifting Sands Egypt“ – Launch-Trailer und Release-Termin

Im Rahmen der PC Gaming Show und anlässlich des Meilensteins von über 700.000 Early-Access-Spielenden präsentierte Soulmask den heiß erwarteten Launch-Trailer zum kommenden DLC Shifting Sands Egypt. Dieser entführt die Community in eine visionäre Interpretation des alten Ägyptens, in der Mythologie und Science-Fiction zu einer einzigartigen Welt verschmelzen. Sowohl Soulmask v1.0 als auch der DLC erscheinen weltweit im vierten Quartal 2025. Das Basisspiel ist schon jetzt im Early Access auf Steam mit 30 % Rabatt erhältlich.

Ein Trailer wie ein Kinofilm

Die Enthüllung zeigt eine epische Reise durch endlose Dünen, vergessene Gräber und mystische Tempel, durchdrungen vom Flüstern der Götter. Atemberaubende Panoramaaufnahmen wechseln sich mit intensiven Nahaufnahmen neuer Bosse und Monster ab, eine kühne Mischung aus Geschichte, Legenden und futuristischen Elementen.

Mythen treffen Technologie

In Shifting Sands schlüpfen Spieler in die Masken von Horus, Anubis, Amun-Ra und Sobek, um gottgleiche Kräfte zu entfesseln. Gleichzeitig eröffnet der Bau von Anti-Gravitations-Solarschiffen ein völlig neues Survival-Meta: modulare Konstruktionen, die Wüsten, Flüsse und sogar den Himmel erschließen, weit über klassische Sandbox-Grenzen hinaus.

Zentrale Features des DLC

Ägyptische Göttermasken: Jede Maske verleiht einzigartige Kräfte – vom Fliegen mit Horus bis zur Wiederbelebung der Toten durch Anubis.

Anti-Gravitations-Solarschiffe & schwebende Basen: Modularer Aufbau mit taktischen Limitierungen für mehr Tiefe.

Überleben in der Wüste: Neue Biome mit dynamischem Tag-Nacht-Zyklus und harschen Bedingungen, inspiriert von der Atmosphäre des alten Ägyptens.

Philosophie des Jenseits

Die Erweiterung ist stark von altägyptischen Vorstellungen von Tod und Wiedergeburt geprägt. Themen wie Seelentransfer und Unsterblichkeit durch Masken greifen Mumifizierung, die Sonnenbarke des Ra und den ewigen Kreislauf des Lebens auf, verwoben mit außerirdischen Relikten und kosmischen Geheimnissen.

Soulmask v1.0 – das große Update

Parallel zum DLC erscheint die Vollversion mit drei neuen Modi: Überleben, Management und Held. Verbesserte KI, ein neues Trainingssystem, Sprachbefehle, überarbeiteter Maskenfortschritt und eine optimierte Management-Oberfläche machen Soulmask v1.0 zum bislang umfangreichsten und tiefgründigsten Survival-Sandbox-Erlebnis.

Erfolg im Early Access

Mit über 80 % positiven Bewertungen und dem gefeierten Sanxingdui-DLC (95 % positive Reviews auf Steam) hat sich Soulmask bereits als innovativer Genrevertreter etabliert. Shifting Sands soll nun historische Authentizität und spekulative Science-Fiction auf unvergleichliche Weise vereinen.