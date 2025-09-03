Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenlose Demo erscheint Mitte September

SEGA bereitet Fans auf den nahenden Release von Sonic Racing: CrossWorlds vor. Nachdem der offene Netzwerk-Test nun abgeschlossen ist, dürfen sich Spieler schon bald auf eine weitere Möglichkeit freuen, den Fun-Racer vorab auszuprobieren.

Wie das Entwicklerteam über die offiziellen Social-Media-Kanäle bekannt gab, wird Mitte September eine kostenlose Demo veröffentlicht. Diese ist offline und rein im Singleplayer spielbar, vermutlich mit einem oder zwei Grand-Prix-Strecken.

Release steht kurz bevor, Sonic Racing startet

Das vollständige Spiel erscheint bereits am 25. September 2025 für PlayStation 5. Wer die Beta verpasst hat oder sich noch einmal von Gameplay und Fahrgefühl überzeugen möchte, hat mit der Demo die perfekte Gelegenheit dazu. Viele konnten Sonic Racing: CrossWorlds bereits auf der Gamescom 2025 anspielen und waren positiv überrascht. Das Spiel bringt jede Menge Geschwindigkeit, spaßige Drifts und könnte sich als ernsthafter Konkurrent zu Mario Kart etablieren.