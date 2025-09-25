Silent Hill f startet heute: Psycho-Horror im Japan der 1960er Jahre

Heute erscheint SILENT HILL f, das neueste Kapitel der legendären Horror-Spielreihe von Konami, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games und Windows. Spieler:innen können zwischen einer physischen Day-One-Edition sowie digitalen Standard- und Deluxe-Editionen wählen. Der Launch-Trailer stimmt bereits auf die düstere Atmosphäre ein und entführt in das Japan der 1960er Jahre, in dem sich ein packendes Psycho-Horrorszenario entfaltet.

Story und Setting von Silent Hill f

SILENT HILL f ist der erste Teil der Serie, der vollständig in Japan angesiedelt ist. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Highschool-Schülerin, die unter gesellschaftlichem Druck leidet. Als ein mysteriöser Nebel ihre Heimatstadt Ebisugaoka einhüllt, verändert sich die Umgebung drastisch. Hinako muss sich grausamen Kreaturen stellen, Geheimnisse aufdecken und traumatische Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die Handlung stammt aus der Feder von Ryukishi07 und verspricht eine „schöne und doch furchterregende“ künstlerische Vision. Die Charakter- und Kreaturendesigns stammen von kera, während Akira Yamaoka und Kensuke Inage den Soundtrack und das Audiodesign beisteuern, was für ein intensives Spielerlebnis sorgt.

Editionen und Boni

Die digitale Standard-Edition sowie die physische Day-One-Edition beinhalten Vorbesteller-Boni wie zusätzliche Outfits, einen Mini-Soundtrack und ein digitales Artbook. Die digitale Deluxe-Edition enthält all diese Inhalte und kann auch nachträglich als Upgrade erworben werden. Zusätzlich erhalten Käufer der physischen Day-One-Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei ausgewählten Händlern eine SteelBook®-Hülle. Die Verfügbarkeit ist bei den Händlern vor Ort zu erfragen. Mit SILENT HILL f präsentiert Konami eine Mischung aus atmosphärischem Psycho-Horror, intensiver Story und einer eindrucksvollen künstlerischen Gestaltung, die sowohl Fans der Serie als auch Neulinge in den Bann ziehen dürfte.