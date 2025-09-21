Silent Hill F: Erstes Review vergibt Höchstwertung in Seriengeschichte

Noch vor dem offiziellen Release in der kommenden Woche hat Silent Hill F sein erstes großes Review erhalten und das Ergebnis sorgt für Aufsehen: Das japanische Magazin Famitsu vergibt eine Wertung von 36/40, die höchste Punktzahl, die jemals ein Silent Hill-Spiel von der Redaktion bekommen hat. Zum Vergleich: Das ursprüngliche Silent Hill auf der PS1 und das legendäre Silent Hill 2 für PS2 wurden mit jeweils 34/40 bewertet, während das letztjährige Remake von Silent Hill 2 immerhin 35/40 erreichte.

Famitsu lobt Atmosphäre und Kampfsystem

In der Kurzzusammenfassung der Rezension hebt Famitsu vor allem die „visuelle Schönheit“ sowie das „überraschend aufregende“ Kampfsystem hervor. Die Spielzeit liegt laut den Testern bei etwa 12 bis 13 Stunden. Was für ein modernes Survival-Horror-Spiel im mittleren Bereich liegt. Allerdings bleibt nicht alles unkritisch: Famitsu bemängelt teils verwirrende Steuerung und die Tatsache, dass die Spielfigur gelegentlich an Umgebungsobjekten hängenbleibt. Silent Hill F erscheint am 25. September 2025 exklusiv für PlayStation 5. Käufer der Deluxe Edition erhalten sogar zwei Tage Early Access. Das Spiel entsteht bei Neobards Entertainment in enger Zusammenarbeit mit Konami. Die Geschichte stammt von Ryukishi07 (Higurashi no Naku Koro ni), während Akira Yamaoka den Soundtrack komponiert.

Japan in den 1960er Jahren

Der neueste Serienableger verlässt das typische US-Setting der Vorgänger und spielt im Japan der 1960er Jahre. Protagonistin ist Hinako Shimizu, deren Heimatstadt Ebisugaoka plötzlich von dichtem Nebel verschlungen wird. Was folgt, ist ein Alptraum aus bizarren Kreaturen, rätselhaften Mechaniken und psychologischem Horror. Wie Fans ihn von Silent Hill erwarten. Hinako muss sich durch die verdrehte Stadt kämpfen, komplexe Rätsel lösen und grausame Gegner überleben. Während sich die Nebelwand immer dichter um sie legt.

Mit der Famitsu-Wertung von 36/40 steht Silent Hill F schon jetzt so hoch im Kurs wie kein anderer Teil der Reihe zuvor. Ob die Mischung aus neuem Setting, intensiver Story und modernem Gameplay die hohen Erwartungen auch international erfüllen kann, zeigt sich in Kürze. Wenn Fans endlich selbst in den Albtraum von Ebisugaoka eintreten.