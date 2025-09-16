Sharkoon präsentiert das AK7 ARGB und MK7 ARGB

Mit dem MK7 ARGB und AK7 ARGB präsentiert Sharkoon gleich zwei neue Gaming-Gehäuse. Beide Gehäuse sind sowohl in Schwarz, als auch der Trendfarbe Weiß erhältlich. Der Hauptunterschied liegt hier in der Baugröße, das MK7 bietet Platz für Mainboards bis hin zum mATX-Format, das AK7 bis hin zum ATX-Format.

Das Sharkoon AK7 ARGB im Detail:

Das AK7 ARGB kombiniert eine elegante Glasfront mit einem stilvollen Stoffüberzug an der Unterseite und verleiht deiner Gaming-Hardware so eine besonders edle Note. Vier vorinstallierte 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter, von denen drei invertiert arbeiten und Frischluft seitlich ins Gehäuse ziehen, sorgen bereits ab Werk für einen optimalen Airflow. Insgesamt lassen sich bis zu neun Lüfter verbauen, sodass auch bei leistungsstarker Hardware jederzeit eine effiziente Kühlung gewährleistet ist.

Für Wasserkühlungen ist das Gehäuse bestens vorbereitet: Neben einem 360-mm-Radiator kann zusätzlich ein weiterer Radiator mit bis zu 280 mm installiert werden. Auch in Sachen Mainboard-Kompatibilität ist das AK7 ARGB zukunftssicher, da es nicht nur Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Formate unterstützt, sondern auch nahezu alle BTF-Mainboards.

Die moderne Anschlussvielfalt umfasst USB-C- und TRRS-Ports, während die integrierte RGB-Steuerung den Betrieb von bis zu vier LED-Elementen und vier PWM-Lüftern ermöglicht. Für leistungsstarke Hardware ist reichlich Platz vorhanden: Grafikkarten dürfen bis zu 41 cm lang sein und werden durch einen gummierten Halter zusätzlich stabilisiert, CPU-Kühler können eine Höhe von bis zu 17 cm erreichen und Netzteile eine Länge von bis zu 23,5 cm. Außerdem finden bis zu zwei 3,5″-HDDs oder vier 2,5″-SSDs im Gehäuse Platz.

1 von 6

Das Sharkoon MK7 ARGB im Detail:

Das MK7 ARGB setzt auf das gleiche Design, nur in einer kompakteren Ausführung. Die Front aus gehärtetem Glas bringt deine Hardware wirkungsvoll zur Geltung, während der Stoffeinsatz an der Unterseite auch hier dem Gehäuse einen modernen, hochwertigen Charakter verleiht. Trotz seines platzsparenden Formats ist für eine starke Kühlung gesorgt: Drei bereits verbaute 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter, zwei davon saugen Frischluft seitlich ins Innere, schaffen eine effiziente Luftzirkulation. Insgesamt können bis zu acht Lüfter untergebracht werden, sodass auch bei leistungsstarker Ausstattung ein stabiler Airflow gewährleistet bleibt.

Für Wasserkühlungen ist das Gehäuse bestens vorbereitet. Neben einem 360-mm-Radiator lässt sich zusätzlich ein weiterer Radiator mit bis zu 240 mm einbauen. Auch bei der Mainboard-Auswahl zeigt sich das MK7 ARGB flexibel: Neben Mini-ITX- und Micro-ATX-Boards unterstützt es ebenfalls das neue BTF-Format.

Die Anschlussmöglichkeiten sind hier ebenso zeitgemäß und vielseitig. Mit USB-C- und TRRS-Ports sowie einer integrierten RGB-Steuerung, die bis zu vier LED-Elemente und vier PWM-Lüfter anbindet, ist das Gehäuse technisch auf dem neuesten Stand. Trotz seiner kompakten Maße bietet es reichlich Platz für leistungsstarke Komponenten: Grafikkarten dürfen bis zu 41 cm lang sein und werden durch einen gummierten Halter stabilisiert, CPU-Kühler können bis zu 17 cm hoch und Netzteile bis zu 23,5 cm lang sein. Für Datenträger stehen zwei Schächte für 3,5″-HDDs oder drei für 2,5″-SSDs zur Verfügung.

1 von 5

Preise und Verfügbarkeit:

Beide Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Der UVP des Sharkoon AK7 ARGB liegt in beiden Farben bei 89,90 € und der des kompakteren MK7 ARGB bei 84,90 €.