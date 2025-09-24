Saros – Housemarque schlägt nach Returnal wieder zu

Nach dem Erfolg von Returnal meldet sich Housemarque mit einem neuen Projekt zurück. Das Actionspiel Saros erscheint am 20. März 2026 exklusiv für PlayStation 5 und PS5 Pro. Ein erster Gameplay-Trailer gibt bereits Einblicke in das Kampfsystem. Die besondere Spielmechanik und die bedrückende Atmosphäre der verlorenen Kolonie Carcosa.

Ein neuer Held in einer verfluchten Welt

Im Mittelpunkt steht Arjun Devraj, ein sogenannter Soltari-Enforcer, der von Schauspieler Rahul Kohli verkörpert wird. Sein Auftrag führt ihn nach Carcosa, eine Kolonie, die von einer permanenten Sonnenfinsternis verdunkelt wird. Die Biome dort verändern sich unaufhörlich, was nicht nur visuell beeindruckend wirkt, sondern auch die Spielmechanik dynamisch beeinflusst. Housemarque setzt einmal mehr auf eine atmosphärisch dichte Inszenierung. Diese lässt Spieler tief in eine Welt voller Verzweiflung, Mysterien und Hoffnungsschimmer eintauchen.

Kampf als Tanz zwischen Angriff und Verteidigung

Das Herzstück von Saros bleibt der Kampf, bei dem das Studio seiner bekannten DNA treu bleibt: schnelle Reaktionen, präzises Timing und strategisches Vorgehen.

Sultari-Schild : Mit einem Knopfdruck lassen sich gegnerische Projektile abfangen und in Energie umwandeln. Diese wird für wuchtige Konterangriffe genutzt.

: Mit einem Knopfdruck lassen sich gegnerische Projektile abfangen und in Energie umwandeln. Diese wird für wuchtige Konterangriffe genutzt. Ausweichen und Parieren : Klassische Action-Elemente verschmelzen mit futuristischen Waffen, wodurch ein flüssiger Mix aus Defensive und Offensive entsteht.

: Klassische Action-Elemente verschmelzen mit futuristischen Waffen, wodurch ein flüssiger Mix aus Defensive und Offensive entsteht. Bosskämpfe: Erste Szenen zeigen bildschirmfüllende Angriffe, die Timing und Übersicht gleichermaßen fordern.

Eine der spannendsten Neuerungen ist das Second Chance-System:

Stirbt der Spieler, kehrt er sofort in den Kampf zurück – stärker als zuvor.

Dieses Feature kombiniert das „Trial & Error“-Prinzip von Returnal mit einem klaren Fortschrittsgefühl .

. Permanente Upgrades und erweiterbare Ausrüstung sorgen dafür, dass Rückschläge nicht zu frustrierend wirken.

Damit möchte Housemarque eine Balance aus Anspruch und Zugänglichkeit schaffen, ohne den eigenen Hardcore-Ansatz aufzugeben.

Cineastisches Action-Erlebnis

Die Entwickler selbst sprechen von einem „cineastischen Action-Erlebnis“. Neben dem Gameplay fallen die wechselnden Biome, die intensiven Bosskämpfe und die emotionale Story auf, die zwischen Hoffnung und Verzweiflung pendelt. Und Saros soll eine konsequente Weiterentwicklung von Returnal darstellen, aber mit einer dunkleren Ästhetik, erzählerischem Fokus und neuen Mechaniken das Genre erneut herausfordern.

Mit Saros will Housemarque abermals beweisen, warum das Studio zu den besten Action-Spezialisten der Branche zählt. Ein paar anspruchsvolle Kämpfe, ein einzigartiges Setting und innovative Systeme wie „Second Chance“ machen den Titel schon jetzt zu einem der spannendsten PS5-Exklusives für 2026.