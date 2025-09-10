SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 – AM5-Mainboard mit PCIe 5.0, WIFI 7 & Premium-Kühlung

SAPPHIRE Technology bringt mit dem SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 ein Mainboard auf den Markt, das eine moderne AM5-Plattform mit umfangreicher Ausstattung, aktueller Netzwerktechnologie und durchdachter Technik vereint. Mit dem auf dem AMD® B850-Chipsatz basierenden NITRO+ B850A WIFI 7 bringt SAPPHIRE ein Mainboard auf den Markt, das durch ein modernes, elegantes Design mit markanten geometrischen Akzenten und hochwertigen Metalloberflächen überzeugt.

Die bewährte NITRO+ Premium-Kühlung sorgt dank großflächiger Kühlkörperabdeckungen für VRM, PCH und M.2-Slots für maximale Wärmeabfuhr und hohe thermische Effizienz – selbst bei intensiver Belastung oder Overclocking. Die M.2-Steckplätze sind mit einem praktischen Clip-Mechanismus ausgestattet, der den schnellen Ein- und Ausbau von SSDs ermöglicht. Vier DIMM-Slots unterstützen bis zu 256 GB DDR5-Speicher; mit zwei Modulen sind Taktraten von bis zu 8000 MHz erreichbar.

Neben HDMI 1.4- und DisplayPort 1.2-Ausgängen (CPU-abhängig) bietet das Board zahlreiche USB-Anschlüsse. Eine One-Click-BIOS-Flash-Taste erleichtert Firmware-Updates, während die Debug-LED bei der Fehlersuche unterstützt.

Das neue SAPPHIRE CORE BIOS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für präzises Overclocking, Sicherheits- und Systemmanagement. Es ermöglicht die Speicherung bevorzugter Einstellungen, umfassende Hardwareüberwachung, Feinanpassung der Startsequenz und eine effiziente Diagnose über das integrierte Dashboard. Für maximale Kontrolle ergänzt die SAPPHIRE TriXX-M-Motherboard-Utility-Software das Board perfekt: Sie bietet in einer einzigen Anwendung Zugriff auf Echtzeit-Hardwareinformationen, ARGB-Beleuchtungssteuerung, intuitive Diagnosefunktionen und Live-Kühlungsmanagement – für ein Desktop-System, das bis ins Detail optimiert ist.

1 von 3

Wichtige Merkmale

Unterstützung für AMD AM5 CPUs

SAPPHIRE CORE BIOS

12+2+1-Phasen-CPU-Stromversorgung mit 55A pro Phase

Leistungsstarke Kühlung für VRM, M.2 und PCH

Dual Channel DDR5, bis zu 8000 MHz OC

WIFI 7-Unterstützung

PCI Express 5.0 x16

PCIe 5.0 M.2-Support

Debug-LED

Das gesamte Line-up

Mit der Einführung des SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 sind nun weltweit fünf weitere Modelle von SAPPHIRE-Motherboards erhältlich:

SAPPHIRE NITRO+ B850M

SAPPHIRE PULSE B850M

SAPPHIRE PULSE A620AM

SAPPHIRE B650M-E

SAPPHIRE A520M-E