SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 – AM5-Mainboard mit PCIe 5.0, WIFI 7 & Premium-Kühlung

SAPPHIRE Technology bringt mit dem SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 ein Mainboard auf den Markt, das eine moderne AM5-Plattform mit umfangreicher Ausstattung, aktueller Netzwerktechnologie und durchdachter Technik vereint. Mit dem auf dem AMD® B850-Chipsatz basierenden NITRO+ B850A WIFI 7 bringt SAPPHIRE ein Mainboard auf den Markt, das durch ein modernes, elegantes Design mit markanten geometrischen Akzenten und hochwertigen Metalloberflächen überzeugt.
Die bewährte NITRO+ Premium-Kühlung sorgt dank großflächiger Kühlkörperabdeckungen für VRM, PCH und M.2-Slots für maximale Wärmeabfuhr und hohe thermische Effizienz – selbst bei intensiver Belastung oder Overclocking. Die M.2-Steckplätze sind mit einem praktischen Clip-Mechanismus ausgestattet, der den schnellen Ein- und Ausbau von SSDs ermöglicht. Vier DIMM-Slots unterstützen bis zu 256 GB DDR5-Speicher; mit zwei Modulen sind Taktraten von bis zu 8000 MHz erreichbar.
Neben HDMI 1.4- und DisplayPort 1.2-Ausgängen (CPU-abhängig) bietet das Board zahlreiche USB-Anschlüsse. Eine One-Click-BIOS-Flash-Taste erleichtert Firmware-Updates, während die Debug-LED bei der Fehlersuche unterstützt.
Das neue SAPPHIRE CORE BIOS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für präzises Overclocking, Sicherheits- und Systemmanagement. Es ermöglicht die Speicherung bevorzugter Einstellungen, umfassende Hardwareüberwachung, Feinanpassung der Startsequenz und eine effiziente Diagnose über das integrierte Dashboard. Für maximale Kontrolle ergänzt die SAPPHIRE TriXX-M-Motherboard-Utility-Software das Board perfekt: Sie bietet in einer einzigen Anwendung Zugriff auf Echtzeit-Hardwareinformationen, ARGB-Beleuchtungssteuerung, intuitive Diagnosefunktionen und Live-Kühlungsmanagement – für ein Desktop-System, das bis ins Detail optimiert ist.
Wichtige Merkmale
- Unterstützung für AMD AM5 CPUs
- SAPPHIRE CORE BIOS
- 12+2+1-Phasen-CPU-Stromversorgung mit 55A pro Phase
- Leistungsstarke Kühlung für VRM, M.2 und PCH
- Dual Channel DDR5, bis zu 8000 MHz OC
- WIFI 7-Unterstützung
- PCI Express 5.0 x16
- PCIe 5.0 M.2-Support
- Debug-LED
Das gesamte Line-up
Mit der Einführung des SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 sind nun weltweit fünf weitere Modelle von SAPPHIRE-Motherboards erhältlich:
- SAPPHIRE NITRO+ B850M
- SAPPHIRE PULSE B850M
- SAPPHIRE PULSE A620AM
- SAPPHIRE B650M-E
- SAPPHIRE A520M-E