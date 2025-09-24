RGG Studio zeigt erstes Behind-the-Scenes-Video zu Stranger Than Heaven

Das für seine Yakuza– und Like a Dragon-Reihe bekannte RGG Studio hat einen kurzen Einblick in sein nächstes Projekt gegeben: Stranger Than Heaven. Das Video wurde am Ende des jüngsten RGG Direct ausgestrahlt und zeigt sowohl erste Szenen aus dem Spiel als auch Eindrücke von den Entwicklern bei der Arbeit.

Ein Abenteuer über mehrere Epochen

Laut SEGA wird Stranger Than Heaven ein ambitioniertes Abenteuer, das sich über mehrere Epochen innerhalb eines Jahrzehnts japanischer Geschichte erstreckt. Im gezeigten Clip ist unter anderem eine Frau auf einer Bühne beim Singen zu sehen. Während kurze Gameplay-Schnipsel dazwischen geschnitten werden. Obwohl das Material nur wenige Sekunden dauert, weckt es bereits Neugier und deutet darauf hin, dass das Spiel erneut die für RGG typischen emotionalen Geschichten, charakterstarken Figuren und eine tiefgründige Inszenierung kombinieren wird. Neben den Spielszenen erlaubt das Video auch einen Blick hinter die Kulissen. Fans sehen das Entwicklerteam beim Motion-Capturing, beim Sounddesign und an den Workstations. Wo an der Welt von Stranger Than Heaven gefeilt wird. Diese persönlichen Einblicke verdeutlichen, dass sich das Studio viel Zeit nimmt, um erneut ein hochwertiges Erlebnis abzuliefern.

Release-Zeitraum bleibt vage

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. SEGA bestätigte lediglich, dass Stranger Than Heaven im Zeitraum zwischen dem 1. April 2026 und dem 31. März 2027 erscheinen soll. Angesichts der aktuellen Materiallage ist eher vom späteren Zeitpunkt auszugehen. Fans könnten dennoch schon bald mehr sehen. Gerüchte besagen, dass Sony das Spiel möglicherweise im Rahmen der nächsten State of Play ausführlicher vorstellt.

Auch wenn die gezeigten Szenen noch sehr knapp ausfallen, macht Stranger Than Heaven bereits jetzt neugierig. Das Spiel verspricht eine epische Reise durch verschiedene Epochen der japanischen Geschichte. Erzählt von einem Studio, das sich längst einen Namen mit tiefgründigen Dramen im Videospielbereich gemacht hat.