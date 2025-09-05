Revell wagt neuen Schritt: Brick System mit beeindruckendem „Das Boot“-U-Boot

Revell, etablierter Spezialist für Plastikmodellbau, betritt mit seiner neuen Brick System-Linie eine neue Welt, ganz ohne Kleber oder Werkzeug. Den Anfang macht das ikonische U-Boot U-96 (“Das Boot”), das komplett aus 6.483 farbigen Steckbauteilen besteht, liebevoll gedruckt statt beklebt.

Details zum Brick System „Das Boot“

Maßstab 1:56 , Länge etwa 120 cm – ein echtes Schwergewicht für Sammler:innen

Die Innenräume sind verblüffend detailliert: Maschinenraum, Doppelstock-Kojen, Kombüse, Kommandozentrale, Torpedobucht und Freizeitbereiche sind vollständig nachgebaut

Statt Aufkleber kommen hochwertige Druckziegel zum Einsatz – langlebig, präzise, gut für große Modelle

Klappbare Torpedoräume und bewegliche Deckgeschütze verleihen dem Modell zusätzliche Interaktivität

Empfohlen für Erwachsene (ab 18 Jahren), setzt Revell mit diesem Set auf anspruchsvolle Technikfans, Modellbauer und Filmbegeisterte

Warum das Revell Brick System eine echte Innovation ist

Revell kombiniert klassische Modellbau-Expertise mit dem Komfort moderner Steckbausteine. Die Brick System-Reihe richtet sich gezielt an ein erwachsenes Publikum, das filigrane Modelle ohne Kleber und Farbe liebt. Der Launch mit einem filmischen Kultobjekt wie dem „Das Boot“-U-Boot ist nicht nur mutig, sondern zeigt zugleich, dass Revell bereit ist, neue Bausteine in der Hobbywelt zu setzen.