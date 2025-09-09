Revell Build & Play – Basteln, Spielen, Abenteuer erleben

Mit der neuen Build & Play-Reihe von Revell verschmelzen Kreativität, Spielspaß und Action zu einem einzigartigen Erlebnis. Kinder ab 4 Jahren holen sich beliebte Lizenzen und faszinierende Welten wie Star Wars und Disney Pixar Cars direkt ins Kinderzimmer, zum Fantasieren, Tüfteln und für aufregende Missionen.

Dank speziell entwickelter, kindgerechter Bauteile und eines ergonomischen Schraubendrehers lassen sich die Modelle mühelos durch Schrauben oder Stecken zusammensetzen. Das Ergebnis: stabile, detailreiche Fahrzeuge und Figuren, die sofort einsatzbereit sind. Licht- und Soundeffekte sorgen dabei für noch mehr Realismus und machen jedes Spiel zu einem kleinen Abenteuer.

Star Wars – Missionen in einer weit, weit entfernten Galaxis

Junge Star-Wars-Fans können mit den detailgetreuen Modellen aus Das Erwachen der Macht direkt in galaktische Abenteuer starten. Die Fahrzeuge lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug durch einfaches Einrasten zusammenbauen, perfekt für Kinder ab 4 Jahren.

Mit dabei:

Poe’s X-wing Fighter (18 Teile) mit dynamischen Soundeffekten

First Order Special Forces TIE Fighter

Der legendäre Millennium Falcon mit originalgetreuen Licht- und Soundfunktionen

So wird das Kinderzimmer im Handumdrehen zur Star-Wars-Spielarena.

Disney Pixar Cars – Rennspaß pur mit Lightning McQueen & Jackson Storm

Auch die Helden aus den beliebten Cars-Filmen rasen jetzt ins Kinderzimmer. Die Bausätze von Lightning McQueen und Jackson Storm bestehen jeweils aus 19 Teilen und lassen sich dank eines cleveren Schraubsystems für kleine Hände kinderleicht montieren.

Ein Druck auf die Motorhaube aktiviert coole Licht- und Soundeffekte, für echtes Rennfeeling zu Hause.

Mit Build & Play werden aus kleinen Baumeistern große Helden, vom ersten Klick bis zur letzten Mission.