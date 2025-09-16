Resident Evil Requiem: Neuer Story-Trailer enthüllt Grace Ashcrofts tragische Vergangenheit

Capcom hat einen brandneuen Story-Trailer zu Resident Evil Requiem veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in die Handlung des kommenden Survival-Horror-Epos bietet. Der Titel erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Grace Ashcroft im Zentrum der Geschichte von Resident Evil

Die Handlung setzt 30 Jahre nach dem Ausbruch in Raccoon City an. Spieler übernehmen die Rolle von Grace Ashcroft, einer FBI-Analystin, die nicht nur gegen neue Monster und Bedrohungen kämpfen muss, sondern auch mit den traumatischen Erinnerungen an ihre Mutter Alyssa konfrontiert wird. Der neue Trailer zeigt, wie Grace im Wrenwood Hotel ermittelt, einem der zentralen Schauplätze des Spiels. Dort warten neue Waffen, unheimliche Kreaturen und eine Atmosphäre, die stark an die klassischen Survival-Horror-Wurzeln der Serie erinnert.

Horror, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet

Capcom bestätigt, dass Resident Evil Requiem sowohl in First-Person als auch in Third-Person gespielt werden kann. Damit knüpft der Titel an die Flexibilität von Resident Evil Village an und kombiniert modernes Gameplay mit dem bewährten Horror-Feeling der Reihe.

Spieler dürfen sich auf: